На відновлення потрібні роки. Чи поїдуть туристи в Таїланд після відкриття кордонів

Відпочинок в Таїланді знову доступний для мандрівників. Після відкриття 1 листопада 2021 року, країну відвідало понад 133000 туристів, повідомляє Nst.com.my. Втім, місцеві туроператори стверджують, що це невелике число, і до відновлення показників до пандемії ще далеко.

Туристичні оператори сподіваються на відновлення та збільшення кількості мандрівників у країні до рівня, який був у країні в 2019 році. Однак, за їхніми прогнозами, для відновлення минулих показників знадобиться кілька років.

Таїланд приймав близько трьох мільйонів туристів на рік, перш ніж закрив кордони через Covid-19.

Готелі поки не отримують прибутку

Президент Ради з туризму Пангнга Понгсакорн Кетпрапакорн зазначив, що оператори сподіваються на більш високий імпульс туризму в перші два місяці наступного року, оскільки попередні бронювання на цей період вже досягли рівня 30%.

Наприклад, в провінції Пангнга в цьому місяці з наявних 12 000 номерів в готелях, заповнюваність становить 20% у порівнянні з 10% у листопаді.

Він зазначив, що готелі наразі не отримують прибутку, але в майбутньому туристів в країні стане більше.

Фото: провінція Крабі, Таїланд (unsplash.com/ratul-ghosh)

Президент Ради з туризму тайської провінції Крабі Чарінтіп Тіяпхорн сказав, що заповнюваність в листопаді залишалася на рівні 20 відсотків, але очікування щодо зростання туризму поліпшуються зі збільшенням кількості прямих рейсів в популярну серед туристів провінцію Крабі. Очікується, що середня заповнюваність незабаром збільшиться до 50 відсотків. Від 1 грудня в регіон планують запустити ще близько 20 рейсів.

Крім цього, уряд заохочує більшу кількість тайців подорожувати по країні й сподівається, що до кінця року вони здійснять 100 мільйонів внутрішніх поїздок.

Заступник офіційного представника уряду Рачада Дхнадирек заявила, що Внутрішній туризм приноситиме дохід підприємствам і стимулюватиме зростання робочих місць у туристичній індустрії країни.

За її словами, минулого місяця було зареєстровано в цілому 92 мільйони поїздок всередині країни, що принесло дохід від туризму близько 650 мільярдів бат.

"Попит буде вище, ніж до пандемії"

Індивідуальні тури в Таїланд вже є, і українці літають на відпочинок в цю країну, розповів раніше у коментарі РБК-Україна Павла Головненко, керівник туристичної компанії "Пілігрим".

"У нас є туристи, яким ми допомагаємо з оформленням необхідних документів в Таїланд. Це не масовий туризм, людей 5-6 вже літали або будуть мати вильоти найближчим часом", – говорить фахівець.

За його словами, ці туристи вирушають у Таїланд на тривалі терміни - від трьох тижнів і більше. Мінімально такі тури обходяться мандрівникам від 5 тисяч доларів за двох.

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