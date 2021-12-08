На восстановление потребуются годы. Поедут ли туристы в Таиланд после открытия границ

Отдых в Таиланде снова доступен для путешественников. После открытия 1 ноября 2021 года, страну посетило более 133000 туристов, сообщает Nst.com.my. Впрочем, местные туроператоры утверждают, что это небольшое число, и до восстановления показателей до пандемии еще далеко.

Туристические операторы надеются на восстановление и увеличение числа путешественников в стране до уровня, который был в стране в 2019 году. Однако, по их прогнозам, для восстановления прошлых показателей понадобится несколько лет.

Таиланд принимал около трех миллионов туристов в год, прежде чем закрыл границы из-за Covid-19.

Отели пока не получают прибыли

Президент Совета по туризму Пангнга Понгсакорн Кетпрапакорн отметил, что операторы надеются на более высокий импульс туризму в первые два месяца следующего года, поскольку предварительные бронировки на этот период уже достигли уровня 30%.

Например, в провинции Пангнга в это месяце из имеющихся 12 000 номеров в отелях, заполняемость составляет 20% по сравнению с 10% в ноябре.

Он отметил, что отели пока не получают прибыли, но в будущем туристов в стране станет больше.

Фото: Провинция Краби, Таиланд (unsplash.com/ratul-ghosh)

Президент Совета по туризму тайской провинции Краби Чаринтип Тияпхорн сказал, что заполняемость в ноябре оставалась на уровне 20 процентов, но ожидания по росту туризма улучшаются с увеличением количества прямых рейсов в популярную среди туристов провинцию Краби. Ожидается, что средняя заполняемость вскоре увеличится до 50 процентов. С 1 декабря в регион планируют запустить еще около 20 рейсов.

Кроме этого, туристические правительство поощряет большее количество тайцев путешествовать по стране и надеется, что к концу года они совершат 100 миллионов внутренних поездок.

Заместитель официального представителя правительства Рачада Дхнадирек заявила, что внутренний туризм будет приносить доход предприятиям и стимулировать рост рабочих мест в туристической индустрии страны.

По ее словам, в прошлом месяце было зарегистрировано в общей сложности 92 миллиона поездок внутри страны, что принесло доход от туризма около 650 миллиардов бат.

"Спрос будет выше, чем до пандемии"

Индивидуальные туры в Таиланд уже есть, и украинцы летают на отдых в эту страну, рассказал ранее в комментарии РБК-Украина Павел Головненко, руководитель туристической компании "Пилигрим".

"У нас есть туристы, которым мы помогаем с оформлением необходимых документов в Таиланд. Это не массовый туризм, человек 5-6 уже летали или будут иметь вылеты в ближайшее время", – говорит специалист.

По его словам, эти туристы отправляются в Таиланд на длительные сроки – от трех недель и больше. Минимально такие туры обходятся путешественникам от 5 тысяч долларов за двоих.

Напомним, мы рассказывали, куда можно полететь летом 2022 года.