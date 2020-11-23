ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Коли відновиться туризм: названо найкращий час для відпочинку в Єгипті

Понеділок 23 листопада 2020 12:45
Коли відновиться туризм: названо найкращий час для відпочинку в Єгипті
Фото: Відпочинок у Єгипті (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

В курортній країні розповіли, скільки іноземних туристів чекають до кінця року

Відновлення туристичного сектору Єгипту буде спостерігатися в першій половині 2021 року. Такий прогноз озвучили у Єгипетському центрі центру економічних досліджень, повідомляє видання Egypt Independent.

У звіті відзначається, що до кінця 2020 року Єгипет відвідають всього 2,2 мільйона туристів, що принесе країні дохід у розмірі близько 360 мільйонів доларів США. Це менше, ніж було до пандемії, уточнюється в дослідженні, адже поточна глобальна ситуація з пандемією коронавірусу може й надалі утримувати людей від подорожей.

Очікується, що в грудні Єгипет відвідають близько 150 000 туристів, що принесе країні близько 45 мільйонів доларів США.

Спад туризму через пандемію

Зростання кількості туристів, які будуть їздити до Єгипту, залежить від наявності ефективної вакцини для лікування коронавірусу, а також від зняття обмежень на міжнародні поїздки, оскільки від 90 до 95 відсотків туристів прилітають в країну саме з-за кордону, уточнюють у виданні.

Згідно з даними Центрального банку Єгипту, доходи від туризму у 2018/2019 роках досягли 12,57 млрд доларів США.

Коли відновиться туризм: названо найкращий час для відпочинку в Єгипті

Фото: Через пандемію до Єгипту їде значно менше туристів (pixabay.com)

Сьогодні в Єгипті з самого початку пандемії коронавірусу спостерігається спад туризму. Міністерство туризму і старожитностей країни у співпраці з Міністерством авіації початок кілька кампаній по відродженню галузі.

Однак через другу хвилю коронавірусу, що охопила США і Європу, в більшості країн вводять локдаун, комендантську годину та обмеження на поїздки, і це знову уповільнило приплив туристів.

Коли краще їхати до Єгипту

Через спад туризму та через пандемію багато готелів в Єгипті закриваються, а деякі - заповнені всього на 20-30%, повідомляють місцеві ЗМІ.

Але, попри це, українці продовжують цікавитися відпочинком у Єгипті, каже столичний турагент Тетяна Дубровська. За її словами, особливою популярністю став користуватися курорт Марса-Алам, що відкрився для наших туристів порівняно недавно.

Зазвичай високим сезоном для відпустки у Єгипті вважаються квітень і травень, а також друга половина вересня, жовтень і листопад. Але такий поділ досить умовний, адже хороша погода може спостерігатися в курортній країні й в інший час. Проте, всі осінні місяці вважаються оптимальними для пляжного відпочинку, і для купання в Червоному морі.

Літо - період, коли до Єгипту може їхати менше людей через спекотну погоду, адже в липні температура повітря там може досягати понад 40 градусів тепла.

Яка погода в Єгипті у листопаді?

Погода в Єгипті відрізняється в залежності від конкретного часу року. Особливою популярністю серед українців користується відпочинок у Єгипті восени, відзначають в туркомпанії "Пілігрим".

"Середня температура повітря в листопаді становить +26.0 °C, а моря - +26.4 °C. При цьому температурні значення сильно відрізняються на початку та в кінці місяця. До січня і лютого повітря охолоджується до +21-22 °C", - додають у компанії.

Коли відновиться туризм: названо найкращий час для відпочинку в ЄгиптіФото: Відпочинок в Єгипті у листопаді (pixabay.com)

Погода на відомому курорті Марса-Алам в період з 24 по 29 листопада 2020 року буде триматися на рівні 27-25 градусів тепла вдень.

"Цей курорт – мрія багатьох дайверів і снорклеров світу. Це новий курорт ще з кольоровими рифами й величезною кількістю різноманітних рибок. Його ще не "зіпсували" туристи", - пояснює Тетяна Дубровська.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буває відпочинок в Мексиці бюджетним і скільки коштують путівки в країну з України.

Також повідомлялося, де у Чорногорії знаходяться кращі термальні джерела для відпочинку взимку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Відпочинок за кордоном Єгипеттуризмотпуск

Точки зору
Вадим Івлєв
"Око" урагану: як курортний тропічний острів пережив вражаючий ураган
Вадим Івлєв
мандрівник
Мар'яна Олеськів
Відкрити правду: чому у Чорнобилі хоча б раз варто побувати кожному туристу
Мар'яна Олеськів
Голова Державного агентства розвитку туризму
Олексій Бурчевський
Багато істотних змін: що чекає на пасажирів з новими правилами авіаперельотів
Олексій Бурчевський
адвокат
Катерина Артюх
Нелегальні сувеніри, штрафи та екстрім: чим ризикують туристи-порушники
Катерина Артюх
керівник відділу розвитку напрямків Join UP!
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся