Безпрецедентний крок. Оксфорд надасть гранти, житло та стипендії для українців

Оксфордський університет запускає програму стипендій для українських біженців, чиє життя перекинулося з ніг на голову через російське вторгнення.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на inews.co.uk.

Які стипендії Оксфорд надасть українцям

Всесвітньо відомий Оксфордський університет у Британії не стягуватиме плату за курс і плату за подачу заяви для випускників. При цьому кожен вчений отримає безкоштовне проживання та харчування, а також грант у розмірі 7500 фунтів стерлінгів для покриття витрат на навчання та проживання.

В університеті заявили, що стипендія дасть українським студентам "шанс відновити своє життя на тлі величезних страждань" від війни.

Програма стипендій випускників для українських біженців діятиме з вересня цього року, при цьому до 20 стипендій присуджуватимуться випускникам, які проживають в Україні.

У навчальному закладі нададуть безкоштовні місця на магістерських курсах університету для "висококваліфікованих випускників з України, на життя яких сильно вплинула війна", з метою допомогти вченим-біженцям "вносити більший внесок у відновлення своєї країни".

Коли можна подати заявку на стипендію

Біженці зможуть подати заявку на очне навчання протягом одного року зі стипендіями, спільно фінансованими Оксфордом і беруть участь коледжами. Плата за курс і плата за подачу заяви для випускників будуть скасовані.

Спільнота університету була в жаху від страждань і руйнувань, викликаних російським вторгненням в Україну, зазначила професор Луїза Річардсон, віце-канцлер Оксфорда.

"Нашу спільноту об'єднує бажання зробити щось, щоб допомогти. Стипендії являють собою наші зусилля з надання можливості студентам і вченим, чиї стипендії були перервані війною. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати колег з України в Оксфордському університеті", - пояснила вона прагнення навчального закладу.

"Війна в Україні продовжує приносити величезні страждання і довгострокові наслідки для постраждалих. З часом ми будемо робити більше, щоб зменшити наслідки цієї жахливої війни. Ця схема дасть українським студентам шанс відновити своє життя зараз, що безцінно", - заявила баронеса Джен Ройалл, директор Somerville College і голова Оксфордської конференції коледжів.

В Оксфорді заявили, що працюють над забезпеченням соціальної підтримки нинішнім студентам, які постраждали від війни в Україні. У тому числі нададуть фінансову допомогу.

Університет заявив, що також підтримує раду вчених з групи ризику, допомагаючи вченим по всьому світу, що знаходяться в небезпеці, втекти в безпечне місце, де вони можуть продовжити свою роботу.

Відзначимо, ми писали, у скільки обходиться життя українців у Великій Британії під час війни в Україні.