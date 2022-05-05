Крадіжка неприпустима. У ЄC закликали РФ терміново повернути вкрадені літаки

Депутати Європарламенту вимагають від Росії повернути вкрадені літаки і закликають ЄС посилити санкції щодо країни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Європарламенту.

Депутати Європарламенту стурбовані серйозним впливом війни на авіаційний сектор і "шкодують про те, що Росія, грубо порушивши правила міжнародної цивільної авіації, змусила літаки, орендовані у іноземних компаній, пройти перереєстрацію в російському реєстрі повітряних суден".

"Таке злодійство неприпустиме", — кажуть депутати Європарламенту, вимагаючи негайно повернути ці літаки їх законним власникам.

У резолюції також міститься заклик до ЄС ще більше посилити санкції щодо російського морського сектора і відмовити в допуску суден, які пришвартувалися в Росії на шляху до ЄС, заходити в порти Європейського Союзу.

Крім того, всім судам, які хочуть зупинятися в портах ЄС, хочуть заборонити заправлятися в російських портах, уточнюється в тексті.

Військова мобільність

За словами депутатів Європарламенту, рішення Європейської Ради різко скоротити фінансування військової мобільності було "помилкою, яка підриває європейську безпеку". Вони закликають комісію знайти рішення для значного збільшення бюджету військової мобільності в рамках програми Connected Europe Facility.

"ЄС повинен допомогти державам-членам розвивати інфраструктуру подвійного призначення і транспортні з'єднання всередині ЄС, а також із Західними Балканами, Молдовою, Грузією та Україною", — йдеться в повідомленні.

Допомога туризму у зв'язку з війною в Україні

Депутати Європарламенту також закликають країни ЄС підтримати готелі та служби короткострокової оренди в ЄС, які приймають українських біженців.

Вони просять комісію створити тимчасову фінансову програму ЄС для підтримки туристичних компаній, які наймають на роботу тих, хто рятується від війни.

"Пандемія COVID-19 і поточна війна показали, що необхідно терміново створити Агентство ЄС з туризму і Європейський механізм управління кризовими ситуаціями, щоб адекватно і швидко реагувати на кризи великого масштабу, такі як пандемії, війни, гуманітарні кризи й наслідки зміни клімату", — наголошується в публікації за результатами висновків депутатів Європарламенту.

Нагадаємо, українська авіакомпанія почала польоти в європейські столиці.