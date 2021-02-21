Втекти від пандемії: незвична зимова локація в Туреччині приваблює туристів

Парк "Серце природи'' або Природний парк на півночі Туреччини Гьольджук став улюбленим місцем відпочивальників, особливо взимку. Сезон 2021 року не став винятком. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

"Відомий турецький природний парк приваблює безліч туристів, зачаровуючи прекрасними видами. Під час пандемії ці локації стали місцем, куди можна "втекти" від шуму міського життя та від великого скупчення людей. Локацію також обирають для термального та оздоровчого відпочинку", - повідомляється в публікації.

Парк Гьольджук розташований у чорноморській провінції Болу. Це велика туристична локація, в яку також входять озер Абант і Едиголлер, або Сім озер.

Фото: В парку можна зробити яскраві зимові фото (instagram.com/memosky)

На території парку знаходиться однойменне озеро Гьольджук, оточене маленькими пагорбами, які багато років тому створив вулкан. Площа озера - зовсім невелика (1,5 кілометра). Однак сюди приїжджає чимало туристів. Багато з них фотографують колоритний будиночок, що знаходиться на його березі.

Тут, як і в Україні, за останні кілька днів випало чимало снігу. Висота снігового покриву в парку в ці дні складає 40 сантиметрів, а поверхня озера замерзла після того, як температура впала до -16 градусів.

Термальні джерела регіону

Парк досить зручно розташований, що варто розглядати як аргумент до його відвідування, якщо ви приїхали в одне з турецьких міст для відпочинку або екскурсій.

Гьольджук знаходиться за 280 кілометрів від Стамбулу, в 197 кілометрів від Анкари й за 18 кілометрів від міста Болу.

Фото: Центр композиції багатьох фото з парку - колоритний будиночок на озері (instagram.com/onthere)

До речі, сама провінція Болу відома й тим, що тут знаходяться міжнародний гірськолижний курорт і ліси, які покривають 65% території земель.

В районах Болу Себен, Гейнюк, Мудурну, Караджасу і Ташкешти знаходяться близько 30 термальних джерел. Температура води в них в зимовий час складає від 20 до 90 градусів тепла.

Відео: Прогулянка парком Гьольджук (youtube.com/Eşref AK)

Область парку Гьольджук займає площу 6684 гектари. За даними дослідження, яке проводилося в цій місцевості університетом Думлупинар, тут виявлено 47 родин різних рослин.

Багато з них ростуть виключно у цьому регіоні. В соснових, кедрових, ялинових і дубових лісах бачили борсуків, зайців, лисиць і красивих птахів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на гірськолижному курорті біля Анталії розпочався сезон катання.

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