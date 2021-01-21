Вопреки пандемии: малоизвестная локация в Турции привлекла тысячи туристов

Фото: Сафранболу, Турция (pixabay.com)

Город Сафранболу привлекает древней османской архитектурой

Древний исторический город Сафранболу в Турции недалеко от Черного моря привлекает множество туристов, несмотря на пандемию. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Типичный османский город на севере Турции, сохранивший свой исторический архитектурный облик, в 2020 году привлек рекордное количество местных и иностранных туристов. И это - несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, отмечают в сообщении.

Рекордное количество туристов

Число туристов в девять раз превысило количество населения самого города, идет речь в новости.

"Расположенный в черноморской провинции Карабюк, город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ярко отражает османскую эпоху. Население города составляет 50 000 жителей, большинству из которых удалось сохранить традиционные черты турецкого общества и культуры", - пишет издание.

По данным местного агентства по культуре и туризму, в прошлом году Сафранболу посетили более 480 000 туристов.

Фото: В Сафранболу сохранилось большинство домов периода Османской империи (uk.wikipedia.org)

Интересно, что более 120 000 туристов предпочитали останавливаться не в обычных отелях, а в так называемых традиционных домах, построенных в период между 18 и 20 веками, обычно состоящих из трех этажей и включающих до восьми комнат, сообщает издание со ссылкой на данные туристического ведомства.

В прошлом году больше всего иностранных туристов прибыло из Тайваня, Китая, Южной Кореи и Германии. А в 2019 году, до пандемии COVID-19, район посетили более 1,2 миллиона туристов.

"Город-музей под открытым небом"

Город Сафранболу назван в честь цветка шафрана, выращенного в регионе, который когда-то был важным центром исторического Шелкового пути. Аутентичные дома в Сафранболу построены из камня, а не из дерева, как тогда было принято.

Фото: Аутентичная архитектура города (pixabay.com)

"Сафранболу представляет собой музей под открытым небом с его традиционными гостиницами, банями, особняками, фонтанами, мечетями и мостами", - пишет Daily Sabah.

В городке до наших времен хорошо сохранилась застройка эпохи Османской империи.

Также благодаря хорошо сохраненной архитектуре, город входит и в топ 20 "Максимально сохранившихся древних городов Европы". Наряду с египетским Луксором и средневековой столицей Шри-Ланки Полоннарува, Сафранболу был признан "городом-музеем под открытым небом".

Видео: Сафранболу, Турция: виртуальная экскурсия по городу (youtube.com/4K Urban Life)

Под защитой государства находится более тысячи построек Сафранболу в центре и на окраине города. Часть сооружений отреставрировали и передали управлению по туризму страны. Для удобства туристов часть зданий переоборудовали в гостиницы, рестораны и магазины.

Кому стоит увидеть Сафранболу

Посетить этот город стоит тем, кто интересуется старинной архитектурой и наследием древних цивилизаций, говорит РБК-Украина турагент Любовь Чернега. По ее словам, Сафранболу - хороший пример того, как можно сохранить старую архитектуру, а не разрушать ее.

В путеводителях этот город часто называют жемчужиной Османской Империи, отмечает специалист.

"Это интересный пример классической османской архитектуры. Прогулка по городу вас точно впечатлит. С другой стороны, туров в этот город из Украины не так много. Обычно эту локацию посещают наряду с другими во время автобусных поездках. Но можно и заказать индивидуальные экскурсии, если вы уже находитесь на отдыхе в Турции и готовы исследовать другие регионы страны", - рассказывает турагент.

Фото: Благодаря хорошо сохраненной архитектуре, Сафранболу входит и в топ 20 "Максимально сохранившихся древних городов Европы" (uk.wikipedia.org)

В автобусные туры также могут включать посещение каньона Токатли, который находится неподалеку. Это красивый природный каньон со стеклянной террасой, где можно сделать яркие фото.

"Природа здесь очень красива. Прячущиеся за туманом горные вершины "прорезаны" изумительно красивыми каньонами с бурлящими по их дну реками", - говорится в сообщении одной из украинских туристических компаний.

Ранее мы сообщали, что в курортной стране набирает популярность необычная локация. Местные и туристы называют ее турецкие "Мальдивы".

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