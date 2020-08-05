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"Краса така, що дух захоплює": де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинку

Середа 05 серпня 2020 07:47
"Краса така, що дух захоплює": де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинку
Фото: Будакская коса (Владислава Швець)
Автор: Ольга Маджумдар

П'ять місць для вихідних і відпустки, які вразили Злату Огневич

Злата Огневич – одна з найпопулярніших співачок в Україні, а її пісні часто звучать в ефірах радіостанцій. Улюбленицею публіки вона стала в 2013 році, коли зайняла третє місце на пісенному конкурсі "Євробачення".

Злата – завзята мандрівниця, яка багато їздила сама як в Європі, так і в Азії. При цьому співачка завжди захоплювалася українськими пейзажами.

На прохання РБК-Україна Злата Огневич поділилася п'ятьма місцями, які вона радить відкрити для себе українцям.

&quot;Краса така, що дух захоплює&quot;: де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинкуФото: Злата Огневич (прес-служба)

Блакитне озеро ідеальне місце для вихідних на природі

Блакитне озеро – одне з найкрасивіших у Київській області. Знаходиться у селі Підгірці Обухівського району. Площа озера складає 28,5 гектарів, місцями глибина сягає 8 метрів. В центрі озера б'є від 7 до 12 підводних ключів, що забезпечує водоймі насичений блакитний колір.

Всього в 15 хвилинах їзди від столиці можна поплавати в чистій воді, походити босими ногами по білому піску і позасмагати, розглядаючи глибоке серпневе небо. Кращої локації недалеко від Києва для повного релаксу на вихідних складно знайти.

&quot;Краса така, що дух захоплює&quot;: де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинкуФото: Блакитне озеро селі Підгірці (kyivmaps.com)

"Я люблю відпочивати на природі. А тут просто ідеальне місце, – ділиться Злата. – Крім того, поруч розташовані ресторани зі смачною їжею, і дітям буде чим зайнятися".

Карпати: "місце сили"

Співачка дуже любить українські Карпати і радить там побувати. Адже де ще можна так подихати гірським спокоєм і повернутися в "ресурсний" стан?

Свидовецький гірський масив – саме те місце, де подих перехоплює від захвату і краси. Там можна побачити отари овець, коней з пастухами і справжні "альпійські" луки в оточенні лісистих гір.

"Тут можна зупинитися як з наметами, так і в прекрасних еко-готелях. Зробіть сходження на Говерлу, відвідайте урочище Драгобрат. Або підніміться на гору Близниця і прогуляйтеся до Свидовецьких озер. Краса така, що дух захоплює!", – каже Злата.

&quot;Краса така, що дух захоплює&quot;: де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинкуФото: Свидовецький гірський масив – місце неймовірної краси (mount-day.com)

Близниця – це дві гори, які знаходяться поруч і за формою нагадують акулячий плавник. Висота одного з них – 1883 метри, інший – 1872. Це місце вважають одним з найкрасивіших у Свидовецькому гірському масиві.

Сходження починають з боку селищ Ясіня або Усть-Чорна у Рахівському районі Закарпатської області. До 1400 метрів гори покриті сосновим і буковим лісом, а вище відкриваються полонини з захоплюючими видами. Ті, хто поспішає до вершин, можуть скористатися підйомником.

&quot;Краса така, що дух захоплює&quot;: де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинкуФото: Свидовецькі озера – справжня "родзинка" українських гір (mount-day.com)

Близниця є частиною маршруту на гору Драгобрат (1763 метрів), до якої 1 кілометр на північ. Також на південному сході можна побачити найвищу гору України – Говерлу (2061 метрів), до якої рукою подати – 22 кілометри.

Свидовецькі озера – унікальні чисті водойми, які виникли в льодовикових скелястих амфітеатрах. Озеро Івор знаходиться на території гірськолижного курорту Драгобрат у оточенні чорничних чагарників на схилах гори.

Трохи далі в обхід гори Стіг є високогірне озеро Ворожеску (1450 метрів), з доступом по крутому схилу. А озеро Деришаска – найбільше на цьому хребті. Добираються до нього найчастіше позашляховиком, щоб на берегах на висоті 1577 метрів розбити намети.

Будакська коса: "згадати дитинство"

Назва Затока відома всім любителям моря як найдорожче місце відпочинку біля Одеси. Красиві пляжі і найчистіша вода в цьому місці дійсно поза конкуренцією. Проїхавши зовсім небагато саму Затоку Білгород-Дністровського району, можна опинитися на унікальній вузькій смужці суші між Чорним морем і лиманом. Довжина Будакської коси – 18 кілометрів, а ширина коливається від 60 до 200 метрів.

Сюди їдуть за найчистішим повітрям, усамітненням на золотому піщаному пляжі, лікувальними чорними грязями і корисними мінеральними водами.

&quot;Краса така, що дух захоплює&quot;: де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинку

Фото: Будакська коса (Владислава Швец)

У серпні нечисленні відпочиваючі можуть побачити, як вночі вода біля берега світиться – це випромінює світло одноклітинний планктон. А з іншого боку коси – в Будакському лимані – вдень при сильному вітрі і хвилях можна милуватися любителями кайтсерфінгу.

"Головне – тут цілком можна знайти чисте, тихе місце і навіть згадати дитинство: приїхати з наметами на пару-трійку днів", - розповідає співачка.

Острів Хортиця, оповитий безліччю легенд

Хортиця – найбільший дніпровський острів площею 24 квадратних кілометрів в Запоріжжі. Його називають колискою козацтва, адже саме там був заснований прототип Запорізької Січі у XV столітті. Хоча в рукописах острів згадують ще в 10 столітті.

&quot;Краса така, що дух захоплює&quot;: де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинку

Фото: Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" (РБК-Україна)

"Це одне із семи чудес України, а також прекрасний історичний комплекс. Сам острів оповитий безліччю легенд, вам буде цікаво їх почути", – рекомендує Огневич.

&quot;Краса така, що дух захоплює&quot;: де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинкуФото: Острів Хортиця – місце розташування унікальних споруд (РБК-Україна)

Хортиця стала національним заповідником у 1993 році. Відвідати це місце варто хоча б заради того, щоб відчути приналежність до героїчного минулого свого народу.

Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" – це "машина часу" для любителів старовини, і більше атмосферного місця про історію козаків не знайти.

&quot;Краса така, що дух захоплює&quot;: де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинкуФото: Історія Хортиці обчислюється тисячоліттями, але для багатьох вона асоціюється саме з козацтвом (РБК-Україна)

Згідно з однією з легенд, поруч з островом зарите козацьке золото, з іншого – під час хрещення Русі тут сплив язичницький бог Перун, тому острів є місцем сили, чим і користувалися князі згодом. До речі, на острові чимало пам'яток язичницьким божествам. Існують і легенди, пов'язані з поселенням скіфів на цьому місці.

Лемурійське озеро - українське "Мертве море"

"А ви знали, що в Україні теж є "Мертве море", в якому навіть більше солі?", – розповідає про ще одне улюблене місце Злата Огневич.

Лемурійське озеро дійсно вважається лікувальним курортом міжнародного значення. Це штучно створена бухта в затоці Сиваш у Херсонській області. Вода в озері рожева за рахунок одноклітинних водоростей і бактерій, а берег – білосніжний від солі.

&quot;Краса така, що дух захоплює&quot;: де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинку

Фото: Заглиблення на місці озера виникло у 1969 році на місці падіння радянського бомбардувальника (inlviv.in.ua)

Ці мікроорганізми люблять сіль, а від сонячних променів захищаються виробленням каротиноїдів. Чим більше випаровується води з озера в спеку, тим насиченіший колір водоростей. А назву загадкова водойма отримала на честь міфічної країни Лемурія.

Заглиблення на місці озера виникло у 1969 році на місці падіння радянського бомбардувальника. Коли прибирали залишки літака, то зачепили джерела на глибині 18 метрів. Так і утворилося озеро, вода в якому виявилася набагато солонішою, ніж у Сиваші. А у 2005 році її склад був сертифікований, як лікувальний. Зараз водойма вражає розмірами – близько 350 квадратних кілометрів.

&quot;Краса така, що дух захоплює&quot;: де в Україні знайти ідеальні місця для відпочинкуФото: Мальовниче Лемурійське озеро (wikipedia.org)

До озера їдуть лікуватися від безлічі хвороб, адже воно приваблює ще й грязями з унікальними властивостями. Найближче село, де можуть зупинитися відпочиваючі – Григорівка (Чаплинський район) у 4 кілометрах від водойми.

Нагадаємо, раніше ми писали, які цікаві місця України радить відвідати знаменитий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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