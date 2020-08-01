"Справжні відкриття": найцікавіші куточки України, де варто побувати кожному

Фото: Синевир (uk.wikipedia.org)

Захоплюючі пункти на карті країни за версією кухаря Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко - один з найбільш впізнаваних кулінарних експертів України. Він - шеф-кухар, блогер, автор книги рецептів та реформатор шкільного харчування - створив нову збірку рецептур для навчальних закладів України.

Крім того, Євген - зірка соцмереж. На сторінці в Facebook у нього понад 89 тисяч підписників. Там Євген часто розповідає про не тільки про їжу, але й про подорожі по Україні.

"Я вважав, що знаю про нашу країну все"

Карантин та часткове закриття кордонів стали для Євгена нагодою дослідити Україну. Він став навіть активніше подорожувати країною та відкривати нові цікаві місця нашої держави.

"Я завжди знав, що жити не можу без України. Але коли почав досить активно подорожувати нею, просто зійшов з розуму! Я вважав, що знаю про нашу країну все, але чим більше я відвідував нових місць, тим більше розумів, що нічого про неї не знаю, і тим більше в мене виникало питань", - зізнається Євген Клопотенко.

Він споглядав краєвиди, вивчав культурні особливості, досліджував історичні українські страви - робив все, щоб знайти відповіді на свої питання.

"Тож коли в наше життя увірвався карантин та обмежена можливість подорожувати, я сприйняв це як поштовх всесвіту до глибшого занурення у своє українське “я”, - каже шеф-кухар.

Фото: "Я завжди знав, що жити не можу без України" – Євген Клопотенко (прес-служба)

Він запевняє, що в Україні – безліч цікавих місць, які можна досліджувати просто безкінечно.

"Подорожуючи нашою країною, ви знайдете безліч місць, стоячи на яких, вам захочеться випрямити спину, здійняти руки до гори та з гордістю викрикнути: “я - українець, це моя земля, і я її до біса люблю. Аби ви не витратили багато часу на пошуки, я підкажу вам, які місця слід відвідати в першу чергу”, - каже він.

На прохання РБК-Україна він розповідає про кілька надзвичайно цікавих пунктів на карті нашої держави, які обов'язково варто відвідати.

Джарилгач, Херсонщина – рідне та водночас екзотичне місце

Це мальовничий острів у Каркінітській затоці у Чорному морі. Його вважають найбільшим за розмірами островом України та Чорного моря. Уся територія цього дикого острова входить до Національного природного парку "Джарилгацький".

Звісно, туристи тут є, і часом їх немало. Проте тут справді є багато простору для того, аби насолодитися відпочинком подалі від людей.

На острові, до речі, знаходиться велика кількість водойм - лиманних озер.

Фото: Острів Джарилгач у гарну погоду (uk.wikipedia.org)

"Кажуть, що то українські "Мальдіви". Коли приїздиш на цей острів, розумієш, чому. Проте я б не називав його так, бо це щось інакше. Щось рідне, спокійне та екзотичне водночас. Відвідавши це місце, ви будете вражені тим, яка краса була у вас прямо під носом. А ви навіть і не знали", - розповідає Євген Клопотенко.

Каньйон в Актовому – місце, що "зводить з розуму"

Актівський каньйон стає справжнім відкриттям для багатьох українських туристів. "Невже у нас в Україні є такі місця?" – щиро дивуються туристи на профільних форумах.

Це місце – природний провал, розташований посеред голого степу поряд із річкою Мертвовод біля села Актового в Миколаївській області.

Фото: Краєвиди каньйону (uk.wikipedia.org)

Красивий природний комплекс Актівського каньйону входить до складу Національного природного парку "Бузький град" та також до регіонального ландшафтного парку "гранітно-Степове Побужжя".

Основа природи каньйону – застарілі вивітрені граніти. Його площа сягає понад 250 гектарів, тому тут можна і залишатися з палатками, і досліджувати ці місця упродовж кількох днів.

Фото: Актівський каньйон (uk.wikipedia.org)

"Це місце зведе вас з розуму. Коли я про нього комусь розповідаю, чую одне й те ж саме: “Невже це Україна?”. І завжди з гордістю відповідаю: “Так, це Україна”. Відвідайте це місце і зрозумієте чому саме", - розповідає шеф-кухар.

Аджигольський маяк – локація для стильних фото в Instagram

Красиві маяки – не рідкість для південних регіонів Франції, морського узбережжя Іспанії. Але і Україні є чим похвалитися. Аджигольський маяк – найвищий в Україні. Він розташовується неподалік від села Рибальче у Херсонській області.

Цьому маяку – більше сотні років. Збудували його у 1911 році за проектом відомого інженера і науковця Володимира Шухова. До речі, на території України збереглося кілька веж Шухова, які перебувають у дуже різному стані.

Фото: Аджигольський маяк на Херсонщині (instagram.com/ukrainer_net/)

Назва цього маяка походить від озера Аджиголь, що розташоване за шість кілометрів від села Рибальче. Також неподалік є хутір з такою ж назвою.

Конструкція цього маяка, споруджена зі сталевих стрижнів, має висоту у 64 метри. Завдяки цьому він навіть увійшов до списку найвищих маяків світу. Список цей був опублікований на сайті Університету Північної Кароліни (США). У ньому Аджигольський маяк посів достойне двадцяте місце.

"Найвищий в Україні маяк вабить туристів та любителів викладати стильні фоточки в Instagram. Є в ньому щось чаруюче та медитативне", - ділиться враженнями Клопотенко.

Асканія-Нова, Херсонщина: "відчуйте себе героєм документального фільму"

Біосферний заповідник Асканія-Нова у Херсонській області був заснований німецьким поміщиком Фрідріхом Фальц-Фейном ще наприкінці 19 століття.

Зараз територія заповідника займає площу понад 33,3 тисячі гектарів. До складу заповідника входять зоопарк, сам степ та мальовничий дендрологічний парк.

Відео: Асканія-Нова на Херсонщині (Youtube-канал "Мандруй Україною")

Це просто ідеальні місце для тих, хто любить природу. Тут вона дивує туристів яскравими фарбами й багатим рослинним і тваринним світом.

Фото: Асканія-Нова дивує туристів різноманіттям видів тварин, які тут живуть (mywaytrip.com.ua)

"Я часто кажу про те, що в Україні є все, що вам потрібно. Сафарі? Не питання! Просто приїздіть до Асканії-Нової та відчуйте себе героєм документального фільму про дику природу", - каже Євген.

Фото: Степова природа заповідника Асканія-Нова (facebook.com/finaukraina)

Озеро Синевир, Карпати – неймовірні краєвиди та чисте повітря

Синевир не потребує додаткових описів. Здається, про нього чули навіть ті, хто ніколи в життя тут не бував. Це найбільше за розмірами озеро Українських Карпат.

Розташоване воно у Міжгірському районі Закарпатської області, в не менш красивому гірському масиві Внутрішні Горгани. Озеро входить до складу Національного природного парку "Синевир". Це справжня "візитівка" всіх Карпат.

Фото: Євген Клопотенко досліджує Україну (прес-служба)

Його вважають ідеальним місцем для відпочинку в самому серці гір. Спокій, гармонія та релакс – часто саме за цим їдуть туристи до Синевиру.

Це озеро неймовірної краси розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, має середню площу 4-5 гектарів, а його середня глибина становить 8-10 метрів.

Фото: Неймовірне озеро Синевир (wikipedia.org)

"Ви багато разів чули про найбільше високогірне озеро України. Може вже час його відвідати? Неймовірні краєвиди, чисте повітря та енергія Карпат зведуть вас з розуму. У хорошому сенсі", - каже шеф-кухар.

Місто Бар, Вінничина: місто-відкриття

Бар – таку оригінальну назву має місто у Жмеринському районі на Вінничині.

"Так, це назва міста, а не те, що ви подумали. Справжнє відкриття для мене. Місце з крезі-атмосферою: купа озер, якась електростанція, яблуні, сусідні села, що активно розвивають фермерство. Це просто "щось", - запевняє Євген Клопотенко.

Фото: Костел у місті Бар (ukrainaincognita.com)

Тут є річка Рів - орнітологічний заказник, де дійсно чимало птахів та різноманітних рослин. Неподалік від вокзалу є два храми, що стоять поруч: православний Свято-Успенський храм (побудований у ХVIII столітті) та католицький костел Святої Анни (збудований у 1811 році). Це дві прекрасні пам’ятки архітектури та історії. Подивитись тут можна і залишки Барської фортеці та багато інших цікавинок.

Неподалік від самого міста – долина ірисів. Вона знаходиться на межі Барського і Мурованокуриловецького районів.

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