Хіт літнього сезону: кращі місця для сплаву на байдарках в Україні

Фото: Сплав на байдарках в Україні (pixabay.com)

Сплав - це релакс та насолода прибережними пейзажами

Все тече, все змінюється. І в туризмі також. Карантинний status quo збудив у народу бажання активностей. Бігати, їздити на велосипеді, сісти на весла. І цьогоріч байдарки стають хітом сезону.



А як все починалося? У нас, принаймні, починалося з байдарками років 7-8 тому. Лагідні води Псла, доволі звивистого у районі Великих Сорочинець, стали нашим першим маршрутом.

Найкращий маршрут для початківців



Псел - ідеальна річка для байдарочних сплавів. Спокійний, не примхливий, з неймовірно мальовничими краєвидами, іншими, неповторними. Не такий вже й глибокий, але й не вузький. Доволі часто чую, що туристи бояться байдарок, не впевнені у своїй майстерності. Сплав Пслом - найкращий маршрут для початківців і насолода для тих, хто цінує неспішні прогулянки по воді.

Тут можуть почуватися впевнено і учні початкової школи, і люди літнього віку. В міру активності, в достатку вражень. Лише скористайтеся порадами інструкторів зі сплавів, адже на певних відрізках річок зустрічаються дамби.

Тому варто обирати перевірені водні маршрути.

Фото: Сплави на байдарках в Україні стають все популярніші (pixabay.com)

На другому місці після Псла - "сусідка" Ворскла. Така ж тиха, значно вужча, проте більш звивиста, покручена. Мальовничі береги річки та плесо в лататті білих лілій, піщані кручі, густо "посвердлені" гніздами стрижів і благословенна тиша. Таким запам’ятається сплав тим, хто вирушить байдаркою чи каяком вздовж Ворскли.

Все більш актуальними стають байдарочні сплави річкою Стохід. Мало хто чув про невеличку річку на Волині. Дика природа. Місця, які можна назвати нашою "Амазонією". Ці пейзажі, насправді, неповторні. До всього, саме вздовж річки Стохід сто років тому розгортався театр військових дій часів Першої світової.



І несподівано в сезоні 2020 року байдарки з’явилися на Інгулі. Не стрімкому, й відносно спокійному можна спостерігати урбаністичні краєвиди Кропивницького чи гранітні скелі.

А сплави річкою Рось представлені в "асортименті" - як для любителів легкого екстріму, так і для новачків.

Фото: Які місця для сплаву на байдарках обрати початківцям? (pixabay.com)

Звісно, байдарочних маршрутів у нас значно більше. Це й Сіверський Донець, і Сейм, і Десна, і Стир, і Дніпро, і озера. Ми лише згадали найпопулярніші. Хоча, як відомо, апетит приходить під час обіду.



Приємно все ж, що ми активізуємося. І що за багато-багато років річки повертаються в туризм. Сплав - це не завжди екстрім і адреналін (хіба для тих, хто їх шукає). Сплав - особливий релакс, насолода річковими й прибережними пейзажами, спостереження за флорою і фауною річок, безпосередній контакт з природою.

Сплав може тривати кілька годин, а може - й кілька днів, залежно від вашої фізичної підготовки та психологічної налаштованості. Проте це варто зробити бодай раз, а далі - ви не зможете відмовити собі у такому задоволенні.

Нагадаємо, раніше ми писали про три маршрути вихідного дня, в які можна вирушити з Києва.