Влада Норвегії знімає частину обмежень: що потрібно знати

Влада Норвегії оголосила, що послабить деякі з правил обмежень, починаючи від 15 січня 2022 року, пише Schengenvisainfo.com.

Зважаючи на те, що менше людей госпіталізують, всупереч зростанню кількості інфекцій, а також високі показники вакцинації, норвезька влада вважає, що можна починати поступово послаблювати заходи.

"Зараз ми перебуваємо в новій фазі пандемії. Ми знаємо, що "Омікрон" викликає менш серйозну захворюваність і що ймовірність госпіталізації знижується", — сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Згідно з новими правилами, дитячі садки та початкові школи більше не обмежуватимуть кількість дітей в одному просторі. На додаток, діти та підлітки тепер можуть займатися спортом на свіжому повітрі без жодних обмежень.

Дорослі можуть займатися спортом на відкритому повітрі, як завжди, а також спілкуватися з іншими людьми.

Крім того, стало відомо, що відповідно до нових правил дорослі зможуть перебувати в ресторанах та інших питних закладах до 23:00, а правила карантину будуть пом'якшені.

"Водночас ми пом'якшуємо правила карантину і просимо муніципалітети приділяти першочергову увагу ресурсам, де поширення інфекції є найбільшим", — додав Стере.

Це означає, що відповідальні органи кожного муніципалітету зможуть ухвалити рішення про нові правила і за необхідності посилити чинні.

Які правила в'їзду діють для іноземних громадян

Правила в'їзду іноземних громадян і мандрівників, що повертаються, залишаються колишніми.

Усі, хто в'їжджає до Норвегії, повинні зареєструвати свій в'їзд у країну до поїздки. Крім того, всі зобов'язані пройти тестування після прибуття до Норвегії.

Крім вищезгаданих вимог, Норвегія вимагає від тих, хто в'їжджає до країни, пред'явити дійсне свідоцтво про вакцинацію або довідку про одужання. Ті, хто не має жодного з двох документів, також мають пройти тестування перед від'їздом з Норвегії.

Фото: Правила в'їзду для туристів залишаються незмінними (unsplash.com/samuel-han)

Навпаки, мандрівники та особи, які повертаються з районів, на які поширюється зобов'язання щодо карантину, але не мають довідок про щеплення або одужання, повинні дотримуватися самоізоляції.

"Мандрівники з червоних, темно-червоних країн та регіонів, а також країн та регіонів за межами Європейської економічної зони (EEA), Швейцарії та Сполученого Королівства, як правило, перебуватиму на карантині протягом десяти днів з дня прибуття до Норвегії", — йдеться у заяві влади.

Проте період карантину може бути завершений достроково, якщо третього дня самоізоляції буде надано негативний результат тесту.

Які правила правилам в'їзду діють для українських туристів

Приймає громадян лише із сертифікатами про вакцинацію у додатку "Дія". Українці, які були повністю вакциновані вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), зможуть в'їхати до Норвегії без жодних обмежень: тестів, карантину, заповнення в'їзної реєстраційної анкети.

З 7 жовтня 2021 року це препарати компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Janssen, а також Covishield (AstraZeneca, India) та CoronaVac (Sinovac).

Важливо: Норвегія не визнає паперового свідоцтва про вакцинацію, видане сімейним лікарем.

Зверніть увагу: Уряд Норвегії вирішив повернути деякі COVID-правила на тлі швидкого поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Усіх мандрівників зобов'яжуть проходити тестування. Згідно з оновленими правилами, всі мандрівники, які прибувають у країну, зобов'язані протягом 24 годин пройти тестування на виявлення захворювання незалежно від статусу вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ірландії скасували тести для вакцинованих туристів.