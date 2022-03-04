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Віза безкоштовно. У Британії розповіли, хто з українців може в'їхати в країну на тлі вторгнення Росії

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П'ятниця 04 березня 2022 16:04
Віза безкоштовно. У Британії розповіли, хто з українців може в'їхати в країну на тлі вторгнення Росії Фото: Велика Британія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Потрапити в країну зможуть ті, у кого є родичі в країні

Велика Британія істотно пом'якшила візові правила на тлі вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Нові правила поширюються на найближчих родичів українців, які проживають у Великій Британії. Це означає, що українці, які є членами сім'ї громадян Великобританії, можуть безкоштовно оформити сімейну міграційну візу.

Спочатку це стосувалося подружжя або цивільних партнерів, неодружених партнерів у віці не менше двох років, дітей у віці до 18 років, батькам, якщо онук - молодше 18 років, і дорослих родичів, які здійснюють догляд.

Тепер уряд Великої Британії розширив перелік категорій громадян, включивши в нього всіх, хто є дорослим батьком, бабусею і дідусем, дитиною старше 18 років або братом або сестрою громадянина України, що проживає у Великобританії. Але тих, у кого немає родичів в країні, як і раніше не пустять до Великобританії без звичайної візи.

Нагадаємо, в Туреччині розповіли, що робити українцям, які застрягли в країні.

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