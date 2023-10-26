От 500 евро на человека. Какие выплаты получают украинцы в странах Европы

Большинство европейских стран вместе со временной защитой предоставляют украинцам финансовую и материальную помощь. Часто этих средств хватает для обеспечения главных потребностей.
Какие выплаты предусмотрены для украинских беженцев в странах Европы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на enableme.com.ua.
Германия предоствляет украинцам социальную поддержку наравне с немецкими гражданами. В частности, выплаты по безработице от центра занятости. В то же время учреждение оплачивает обучение на интеграционных курсах и возмещает арендную плату за жилье.
Выплаты для украинских беженцев в 2023 году следующие:
Стандартное пособие для семьи из четырех человек может составлять от 1538 евро до 1742 евро в месяц. С начала 2024 года эти выплаты возрастут на 12%.
Украинских беженцев в этой стране расселяют по кантонам, где им предоставляют социальное жилье, питание и медицинское страхование.
На украинского гражданина правительство предоставляет ежемесячно 1573,39 франка (примерно 1661 евро). Эти деньги перечисляются в кантон, который принимает беженца. Местные власти используют средства на покрытие расходов, связанных с проживанием и питанием украинцев, предоставлением медицинских и других услуг. Часть суммы выплачивается беженцам – в разных регионах это 350-500 франков.
В то же время, Швейцария выплачивает еще деньги на возвращение домой в Украину – около 500 швейцарских франков (около 527 евро) на взрослого и 250 франков (264 евро) на ребенка. Власти страны планируют стимулировать добровольное возвращение после окончания временной защиты – в зависимости от сроков выезда могут платить от 1000 до 4000 евро.
Норвегия принимает украинских беженцев после временной защиты в другой стране. Страна предоставляет защиту бежавшим от войны в Украине, но отказывает тем, кто до 24 февраля 2022 года подал заявление или получил разрешение на проживание в одной из стран ЕС, Швейцарии, Исландии или Лихтенштейне.
Граждане Украины со временной защитой получают выплаты примерно в 650 евро на взрослого и 250-350 евро на каждого ребенка.
Также беженцы имеют право пройти вступительную (интеграционную) программу, включающую норвежский язык и социальные науки. Во время интеграционной программы украинцы могут получать около 1400 евро в месяц. С помощью этих средств они самостоятельно платят за жилье и коммунальные услуги
Также Норвегия выплачивает средства на возвращение домой и обустройство на первое время – 1500 евро.
Ирландия – одна из самых гостеприимных к украинским беженцам стран Европы. Государство предоставляет украинцам беженцам бесплатное жилье (преимущественно в отелях), доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, бесплатное образование для детей и курсы для взрослых.
В то же время украинцы могут получить финансовую помощь:
Также пособие на детей до 16 лет составляет 140 евро в месяц.
Украинские беженцы в Бельгии получают финансовую помощь на основе семейного положения. Выплаты равны прожиточному минимуму:
Граждане Украины, прибывшие в Британию по приглашению спонсоров, могут получать финансовую помощь. Единовременная выплата составляет примерно 230 евро. Ежемесячные выплаты зависят от состава семьи:
Во Франции украинские беженцы получают выплаты от государства из расчета 6,8 евро в сутки. В месяц человек может получить около 204 евро.
Финансовая помощь для семей растет пропорционально количеству людей:
Если у беженцев нет социального жилья, выплачивается компенсация 7,4 евро в сутки на одного человека. В общей сложности выплаты на одного человека составляют 426 евро в месяц, а мать с ребенком ежемесячно получает 528 евро.
Также Фонд помощи семьям CAF частично компенсирует украинским беженцам расходы по аренде жилья. Деньги перечисляют непосредственно арендодателю. Сумма компенсации может составлять до 50% от стоимости аренды.
Напомним, мы писали, какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно. Некоторые страны готовы принимать украинцев после убежища в другой стране – в том числе Германия, Румыния, Нидерланды.
Также мы сообщали, что в Норвегии готовятся важные изменения для украинцев, касающиеся условий обучения и трудоустройства. Из-за большого наплыва беженцев людей будут размещать в приютах дольше.
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