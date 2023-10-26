Від 500 євро на людину. Які виплати отримують українці у країнах Європи

Більшість європейських країн разом із тимчасовим захистом надають українцям фінансову та матеріальну допомогу. Нерідко цих грошей вистачає для забезпечення основних потреб.

Які виплати передбачені для українських біженців у країнах Європи, РБК-Україна розповідає з посиланням на enableme.com.ua.

Німеччина – 500 євро на людину та оренда житла

Німеччина надає українцям соціальну підтримку нарівні із німецькими громадянами. Зокрема, виплати з безробіття від центру зайнятості. Водночас, установа оплачує навчання на інтеграційних курсах та відшкодовує орендну плату за житло.

Виплати для українських біженців у 2023 році такі:

502 євро – для однієї людини;

451 євро – для одружених або партнерів у цивільному партнерстві;

420 євро – для дітей від 14 до 17 років;

348 євро – для дітей від 6 до 13 років;

318 євро – для дітей до 5 років.

Стандартна допомога для сім'ї з чотирьох осіб може становити від 1538 євро до 1742 євро на місяць. Із початку 2024 року ці виплати зростуть на 12%.

Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)

Швейцарія – близько 500 євро на руки

Українських біженців у цій країні розселяють по кантонах, де їм надають соціальним житло, харчування та медичне страхування.

На українського громадянина уряд надає щомісяця 1573,39 франків (приблизно 1661 євро). Ці гроші перераховуються до кантону, який приймає біженця. Місцева влада використовує кошти на покриття витрат, пов’язаних з проживанням і харчуванням українців, наданням медичних та інших послуг. Частину суми виплачують біженцям – у різних регіонах це 350−500 франків.

Водночас Швейцарія виплачує ще гроші на повернення додому в Україну – близько 500 швейцарських франків (близько 527 євро) на дорослого і 250 франків (264 євро) на дитину. Влада країни планує стимулювати добровільне повернення після закінчення тимчасового захисту – залежно від термінів виїзду можуть платити від 1000 до 4000 євро.

Норвегія – близько 1400 євро під час навчання

Норвегія приймає українських біженців після тимчасового захисту в іншій країні. Країна надає захист втікачам від війни в Україні, але відмовляє тим, хто до 24 лютого 2022 року подали заяву чи отримали дозвіл на проживання в одній із країн ЄС, Швейцарії, Ісландії або Ліхтенштейні.

Громадяни України з тимчасовим захистом отримують виплати приблизно у 650 євро на дорослого та 250-350 євро на кожну дитину.

Також біженці мають право пройти вступну (інтеграційну) програму, яка включає норвезьку мову та соціальні науки. Під час інтеграційної програми, українці можуть отримувати близько 1400 євро на місяць. За допомогою цих коштів вони самостійно сплачують за житло та комунальні послуги

Також Норвегія виплачує кошти на повернення додому та облаштування на перший час – 1500 євро.

Фото: Українські біженці в Норвегії (gettyimages.com)

Ірландія – 800 євро та безкоштовне житло

Ірландія – одна із найгостинніших до українських біженців країн Європи. Держава надає українцям біженцям безкоштовне житло (переважно у готелях), доступ до безплатного медичних послуг, безплатну освіту для дітей та курси для дорослих.

Водночас українці можуть отримати фінансову допомогу:

людина від 18 років отримує 206 євро на тиждень (824 євро на місяць);

за опіку над дитиною до 12 років – надбавка 40 євро на тиждень;

за опіку над дитиною від 12 років – надбавка 48 євро на тиждень;

за опіку над дорослим – надбавка 138 євро на тиждень.

людям 18-24 років, які проживають не самі, виплачується 117,7 євро щотижня.

Також допомога на дітей до 16 років складає 140 євро на місяць.

Бельгія – до 1500 євро на сім'ю

Українські біженці у Бельгії отримують фінансову допомогу на основі сімейного стану. Виплати дорівнюють прожитковому мінімуму:

дорослі отримують щомісяця −1139,97 євро;

сім'я з двох дорослих людей − по 758,64 євро на кожного щомісяця;

на кожну дитину 150 − 220 євро, але загальна сума не може перевищувати 1537,9 євро на сім'ю.

Фото: Допомога українцям у Британії (gettyimages.com)

Велика Британія – від 300 євро на одного

Громадяни України, які прибули до Британії на запрошення спонсорів, можуть отримувати фінансову допомогу. Одноразова виплата складає приблизно 230 євро. Щомісячні виплати залежать від складу сім'ї:

доросла людина до 25 років – приблизно 304 євро;

віком від 25 років – 384 євро;

двоє дорослих до 25 років – 477 євро;

двоє дорослих, один з яких старше 25 років – 602 євро;

дитина – приблизно 332 євро.

Франція – 400 євро на місяць та компенсація оренди

У Франції українські біженці отримують виплати від держави з розрахунку 6,8 євро на добу. На місяць людина може отримати близько 204 євро.

Фінансова допомога для сімей зростає пропорційно кількості людей:

для двох людей –10,2 євро на добу;

для трьох – 13,60 євро на добу;

для чотирьох – 17 євро на добу.

Якщо біженці не мають соціального житла, також виплачується компенсація 7,4 євро на добу на одну особу. Загалом виплати на одну людину становлять 426 євро на місяць, а мати з дитиною щомісячно отримує 528 євро.

Фото: Українські біженці у Франції (gettyimages.com)

Також Фонд допомоги сім'ям CAF частково компенсує українським біженцям витрати на оренду житла. Гроші перераховують безпосередньо орендодавцю. Сума компенсації може становити до 50% вартості оренди.

Нагадаємо, ми писали, які країни Європи надають тимчасовий захист повторно. Деякі країни готові приймати українців після прихистку в іншій країні – серед них Німеччина, Румунія, Нідерланди.

Також ми повідомляли, що у Норвегії готують важливі зміни для українців, які стосуються умов навчання та працевлаштування. Через великий наплив біженців людей розміщуватимуть у притулках довше.

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