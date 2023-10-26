Від 500 євро на людину. Які виплати отримують українці у країнах Європи

Більшість європейських країн разом із тимчасовим захистом надають українцям фінансову та матеріальну допомогу. Нерідко цих грошей вистачає для забезпечення основних потреб.
Які виплати передбачені для українських біженців у країнах Європи, РБК-Україна розповідає з посиланням на enableme.com.ua.
Німеччина надає українцям соціальну підтримку нарівні із німецькими громадянами. Зокрема, виплати з безробіття від центру зайнятості. Водночас, установа оплачує навчання на інтеграційних курсах та відшкодовує орендну плату за житло.
Виплати для українських біженців у 2023 році такі:
Стандартна допомога для сім'ї з чотирьох осіб може становити від 1538 євро до 1742 євро на місяць. Із початку 2024 року ці виплати зростуть на 12%.
Українських біженців у цій країні розселяють по кантонах, де їм надають соціальним житло, харчування та медичне страхування.
На українського громадянина уряд надає щомісяця 1573,39 франків (приблизно 1661 євро). Ці гроші перераховуються до кантону, який приймає біженця. Місцева влада використовує кошти на покриття витрат, пов’язаних з проживанням і харчуванням українців, наданням медичних та інших послуг. Частину суми виплачують біженцям – у різних регіонах це 350−500 франків.
Водночас Швейцарія виплачує ще гроші на повернення додому в Україну – близько 500 швейцарських франків (близько 527 євро) на дорослого і 250 франків (264 євро) на дитину. Влада країни планує стимулювати добровільне повернення після закінчення тимчасового захисту – залежно від термінів виїзду можуть платити від 1000 до 4000 євро.
Норвегія приймає українських біженців після тимчасового захисту в іншій країні. Країна надає захист втікачам від війни в Україні, але відмовляє тим, хто до 24 лютого 2022 року подали заяву чи отримали дозвіл на проживання в одній із країн ЄС, Швейцарії, Ісландії або Ліхтенштейні.
Громадяни України з тимчасовим захистом отримують виплати приблизно у 650 євро на дорослого та 250-350 євро на кожну дитину.
Також біженці мають право пройти вступну (інтеграційну) програму, яка включає норвезьку мову та соціальні науки. Під час інтеграційної програми, українці можуть отримувати близько 1400 євро на місяць. За допомогою цих коштів вони самостійно сплачують за житло та комунальні послуги
Також Норвегія виплачує кошти на повернення додому та облаштування на перший час – 1500 євро.
Ірландія – одна із найгостинніших до українських біженців країн Європи. Держава надає українцям біженцям безкоштовне житло (переважно у готелях), доступ до безплатного медичних послуг, безплатну освіту для дітей та курси для дорослих.
Водночас українці можуть отримати фінансову допомогу:
Також допомога на дітей до 16 років складає 140 євро на місяць.
Українські біженці у Бельгії отримують фінансову допомогу на основі сімейного стану. Виплати дорівнюють прожитковому мінімуму:
Громадяни України, які прибули до Британії на запрошення спонсорів, можуть отримувати фінансову допомогу. Одноразова виплата складає приблизно 230 євро. Щомісячні виплати залежать від складу сім'ї:
У Франції українські біженці отримують виплати від держави з розрахунку 6,8 євро на добу. На місяць людина може отримати близько 204 євро.
Фінансова допомога для сімей зростає пропорційно кількості людей:
Якщо біженці не мають соціального житла, також виплачується компенсація 7,4 євро на добу на одну особу. Загалом виплати на одну людину становлять 426 євро на місяць, а мати з дитиною щомісячно отримує 528 євро.
Також Фонд допомоги сім'ям CAF частково компенсує українським біженцям витрати на оренду житла. Гроші перераховують безпосередньо орендодавцю. Сума компенсації може становити до 50% вартості оренди.
Нагадаємо, ми писали, які країни Європи надають тимчасовий захист повторно. Деякі країни готові приймати українців після прихистку в іншій країні – серед них Німеччина, Румунія, Нідерланди.
Також ми повідомляли, що у Норвегії готують важливі зміни для українців, які стосуються умов навчання та працевлаштування. Через великий наплив біженців людей розміщуватимуть у притулках довше.
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