От 1800 гривен в месяц. Кто может получить денежную помощь на оплату коммуналки

Украинская благотворительная организация Каритас Украины оказывает помощь на перезимование украинцам, пострадавшим от военных действий.

Уязвимым категориям людей могут помочь оплатить коммунальные услуги или приобрести топливо, рассказал РБК-Украина директор департамента гуманитарного реагирования Каритаса Украины Григорий Селещук.

Помощь на зиму: на топливо и оплату коммунальных услуг

Обращаться в Каритас Украины за помощью на перезимование могут украинцы, пострадавшие от войны и относящиеся к наиболее уязвимым категориям. В фонде есть два вида такой помощи:

Денежное пособие на оплату коммунальных услуг предусмотрено для людей, проживающих как в квартирах, так и в частных домах.

"Эта сумма должна обеспечить полностью оплату коммунальных услуг – из расчета от 1800 гривен в месяц в течение 3-4 месяцев, примерно 5-6 тысяч гривен в отопительный период", – рассказывает Григорий Селещук.

Средства на приобретение топлива выделяют, если люди отапливают не газом, а дровами или углем.

"В таком случае мы либо закупаем твердое топливо и привозим людям, либо выдаем денежный грант, если они могут сами организовать покупку и доставку. Рассчитываем, чтобы хватало на зиму – 5-6 тонн твердого топлива", – уточняет специалист.

Фото: Помощь в закупке твердого топлива (getyimages.com)

В каких регионах можно получить помощь на перезимование

Денежные гранты на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого можно получить в следующих областях:

Полтавской;

Киевской;

Запорожский;

Днепропетровской;

Харьковской;

Николаевской.

Критерии на получение помощи от Каритас Украина: кто может претендовать

Для того чтобы претендовать на помощь, нужно соответствовать критериям уязвимости, отмечает Григорий Селещук.

"Есть целевая группа: внутренне перемещенные лица; жители деоккупированных территорий; люди, в которых повреждено обстрелами жилье; проживающие вблизи зоны активных боевых действий на подконтрольных Украине территориях", – объясняет он.

Фото: Оформление помощи в Каритасе в Запорожье (предоставлено РБК-Украина)

Но есть также критерии уязвимости:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

одинокие пожилые люди;

одинокие матери и родители.

"Эти критерии являются маркерами приоритетности оказания помощи, то есть в первую очередь помощь получат люди, которые имеют не один критерий уязвимости, а два. Например, если в многодетной семье есть ребенок с инвалидностью. На самом деле сейчас большинство помощи назначается тем, кто имеет два критерии уязвимости", – отмечает специалист.

Для предварительной регистрации можно обращаються на горячую линию 0 800 33 67 34 или прийти в одну из ячеек.

Каритас оказывает денежную помощь только через оформление документов в своих офисах. В фонде предостерегают от мошенничества.

Напомним, мы писали,кто из переселенцев может получить денежную помощь во второй раз.