Від 1800 гривень на місяць. Хто може отримати грошову допомогу на оплату комуналки

Українська благодійна організація Карітас України надає допомогу на перезимування українцям, які постраждали від воєнних дій.

Вразливим категоріям людей можуть допомогти оплатити комунальні послуги або придбати паливо, розповів РБК-Україна директор департаменту гуманітарного реагування Карітасу України Григорій Селещук.

Допомога на зиму: на паливо та оплату комунальних послуг

Звертатися в Карітас України за допомогою на перезимування можуть українці, які постраждали від війни та належать до найбільш вразливих категорій. У фонді є два види такої допомоги:

Грошова допомога на оплату комунальних послуг передбачена для людей, які проживають як у квартирах, так і в приватних будинках.

"Ця сума має забезпечити повністю оплату комунальних послуг – з розрахунку від 1800 гривень на місяць упродовж 3-4 місяців, приблизно 5-6 тисяч гривень на опалювальний період", – розповідає Григорій Селещук.

Кошти на придбання палива виділяють, якщо люди опалюють не газом, а дровами чи вугіллям.

"В такому випадку ми або закуповуємо тверде паливо і привозимо людям, або видаємо грошовий грант, якщо вони можуть самі організувати покупку і доставку. Розраховуємо, щоб вистачало на зиму – 5-6 тон твердого палива", – уточнює фахівець.

Фото: Допомога бути у закупівлі твердого палива (getyimages.com)

В яких регіонах можна отримати допомогу на перезимування

Грошові гранти на оплату комунальних послуг та придбання твердого можна отримати в таких областях:

Полтавській;

Київській;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Харківській;

Миколаївській.

Критерії на отримання допомоги від Карітас Україна: хто може претендувати

Для того, щоб претендувати на допомогу, треба відповідати критеріям вразливості, зазначає Григорій Селещук.

"Є цільова група: внутрішньо переміщені особи; мешканці деокупованих територій; люди, в яких пошкоджене обстрілами житло; ті, хто проживають поблизу зони активних бойових дій на підконтрольних Україні територіях", – пояснює він.

Фото: Оформлення допомоги в Карітасі в Запоріжжі (надане РБК-Україна)

Але є також критерії вразливості:

багатодітні сім'ї;

люди з інвалідністю або хронічними хворобами;

самотні літні люди;

одинокі матері і батьки.

"Ці критерії є маркерами пріоритетності надання допомоги, тобто в першу чергу допомогу отримають люди, які мають не один критерій вразливості, а два. Наприклад, якщо у багатодітній сім'ї є дитина з інвалідністю. Насправді зараз більшість допомоги призначається тим, хто має два критерії вразливості", –зазначає фахівець.

Для попередньої реєстрації можна звертатися на гарячу лінію 0 800 33 67 34 чи прийти в один з осередків.

Карітас надає грошову допомогу лише через оформлення документів у своїх осередках. У фонді застерігають від шахрайства.

Нагадаємо, ми писали, хто з переселенців може отримати грошову допомогу вдруге.