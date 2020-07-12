В'їзд до Хорватії влітку: у посольстві роз'яснили деталі для туристів

У суботу, 11 липня, Хорватія посилила правила в'їзду в країну для українців. Тепер всі, хто в'їжджає в країну, повинні мати при собі негативні результати тесту на коронавірус.

Увечері, 12 липня, посольство України в Республіці Хорватія дало додаткову інформацію щодо нових правил в'їзду в країну для туристів з України. Нові дані були опубліковані на Facebook-сторінці відомства.

Там уточнюють, що громадянам України, які постійно проживають за межами ЄС і в'їжджають в Хорватію з туристичною метою, крім надання підтвердження про резерві готелю або апартаментів, необхідно також надати негативний результат ПЛР тесту на SARS-CoV-2 не пізніше 48 годин від часу забору.

"Документ, що підтверджує негативний результат тесту, може бути англійською мовою, а також українською у разі, якщо в ньому епідеміолог може ідентифікувати особу, приналежність тесту і результат, тому ці дані бажано мати латиницею", - уточнюється в повідомленні.

У разі якщо лабораторія надіслала туристу результат тесту електронною поштою, то бажано його роздрукувати, принаймні дорогою до КПП, підкреслюють у відомстві.

У посольстві зазначили, що хорватські прикордонники та епідеміологи з розумінням ставляться до прибуваючих. В крайньому випадку, якщо ваш тест - тільки в електронному вигляді, вам можуть піти на поступки й запропонувати надіслати підтвердження на електронну пошту.

"Однак просимо не зловживати таким підходом дружньої країни", - додали у відомстві.

Якщо ж ви не маєте при собі документа з негативним результатом ПЛР-тесту, то вам можуть на розгляд епідеміолога дати дозвіл на в'їзд до Хорватії з обов'язковою 7-денною самоізоляцією. Також при таких умовах вам треба буде здати ПЛР-тест на коронавірус за ваші особисті кошти вже на території Хорватії, додали в посольстві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому був затриманий рейс з Києва в хорватська місто Пула.