Важливі зміни: чи можна планувати відпустку під час локдауну в Україні

Фото: Відпочинок за кордоном (pixabay.com)

Що буде з авіаперельотами під час жорсткого карантину

В Україні активно обговорюють введення жорстких карантинних обмежень у січні. Передбачається, що під час локдауну будуть відкриті готелі та гірськолижні курорти.

Транспорт також буде працювати у звичному режимі. Але що буде з авіарейсами за кордон? Та, відповідно, із запланованими турами за кордон?

"Про зупинку міжнародного транспорту не йдеться"

Днями міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що про зупинку міжнародного транспорту не йдеться: літаки продовжать літати й під час локдауну в Україні, а туристи все ж матимуть можливість відпочити у тих країнах, де планували та куди нашим громадянам буде офіційно дозволено в’їзд.

Туристична галузь та всі охочі полетіти на відпочинок вже упродовж довгого часу чекали цієї заяви, каже у коментарі РБК-Україна Анжеліка Малахай, співвласниця мережі турагентств "Мер-Ка-Ба".

"У країнах Європи, попри локдауни, уряд залишає відкритими кордони, й літаки там літають. За досвідом європейських країн, де наразі зараз все транспортне сполучення працює і рейси виконуються, і навіть додають польотну програму, так повинно бути й в Україні", - говорить фахівець.

Вона каже, що туристам можна планувати відпочинок у тих країнах, які зараз приймають українців.

Що робити, якщо рейс все ж скасували

Хоча загалом рейси й продовжать курсувати, можуть виникати й непередбачувані ситуації. Навіть коли небо буде відкрите, то деякі одиничні рейси все ж можуть скасовувати через непередбачувані обставини. Це стається навіть незалежно від карантинних обмежень.

До того ж, авіакомпанії й далі влаштовують розпродажі дешевих авіаквитків у різні напрямки на 2021 рік. Та чи варто їх купувати заздалегідь в умовах можливого локдауну?

На це питання РБК-Україна відповідає Сергій Река, молодший юрист юридичної компанії "Investment Service Ukraine".

Фото: Що буде з турами за кордон під час локдауну в Україні? (pixabay.com)

"Перед плануванням подорожі в сьогоденних реаліях слід подумати про те, чи готові ви потенційно до зміни умов поїздки. Шанси на повну компенсацію вартості квитків без судового втручання не є стовідсотковими. До того ж, процес відшкодування коштів є довготривалим і може займати декілька місяців", - звертає увагу експерт.

У випадку, якщо рейс підлягає скасуванню під час карантину, замість нього авіакомпанії можуть пропонувати перенесення дат.

"Якщо ви згодні на таке перенесення, варто розуміти, що в майбутньому, окрім дати та часу вильоту, може змінитися й ціна квитка, а також місце вильоту", - додає він.

Перед купівлею квитка він радить прискіпливо прочитати політику повернення/відшкодування вартості квитків від авіаперевізника, що зазвичай міститься на їхніх сайтах. Кожна компанія має свої умови та нюанси відшкодування вартості придбаних квитків. Там детально описана процедура повернення, відзначає юрист.

Фото: Скоріше за все, туристи матимуть можливість відпочити у тих країнах, де планували (pixabay.com)

"Якщо ж все-таки ситуація склалась так, що рейс скасовано, перевізник не має наміру повертати кошти, а ви маєте твердий намір щодо їх відшкодування, то для звернення до суду варто збирати доказову базу", - звертає увагу Сергій Река.

Які документи зібрати туристу

Які документи можуть слугувати доказовою базою для відшкодування коштів? За словами Сергія Реки, може підійти довідка про скасування рейсу, яка отримується в аеропорту, лист-звернення до авіаперевізника стосовно повернення коштів.

"Станом на сьогодні в Україні з'явилося декілька електронних сервісів, які містять шаблони звернень до авіакомпаній, що створені для допомоги громадянам повернути кошти за рейс, скасований через карантин", - підсумовує він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому в Україні виконується мало рейсів, а багато літаків облітають нашу країну стороною.

Також ми писали, що буде з цінами на авіаперевезення взимку 2020 року.