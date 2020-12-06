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Важливі зміни: чи можна планувати відпустку під час локдауну в Україні

Неділя 06 грудня 2020 13:10
Важливі зміни: чи можна планувати відпустку під час локдауну в Україні
Фото: Відпочинок за кордоном (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Що буде з авіаперельотами під час жорсткого карантину

В Україні активно обговорюють введення жорстких карантинних обмежень у січні. Передбачається, що під час локдауну будуть відкриті готелі та гірськолижні курорти.

Транспорт також буде працювати у звичному режимі. Але що буде з авіарейсами за кордон? Та, відповідно, із запланованими турами за кордон?

"Про зупинку міжнародного транспорту не йдеться"

Днями міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що про зупинку міжнародного транспорту не йдеться: літаки продовжать літати й під час локдауну в Україні, а туристи все ж матимуть можливість відпочити у тих країнах, де планували та куди нашим громадянам буде офіційно дозволено в’їзд.

Туристична галузь та всі охочі полетіти на відпочинок вже упродовж довгого часу чекали цієї заяви, каже у коментарі РБК-Україна Анжеліка Малахай, співвласниця мережі турагентств "Мер-Ка-Ба".

"У країнах Європи, попри локдауни, уряд залишає відкритими кордони, й літаки там літають. За досвідом європейських країн, де наразі зараз все транспортне сполучення працює і рейси виконуються, і навіть додають польотну програму, так повинно бути й в Україні", - говорить фахівець.

Вона каже, що туристам можна планувати відпочинок у тих країнах, які зараз приймають українців.

Що робити, якщо рейс все ж скасували

Хоча загалом рейси й продовжать курсувати, можуть виникати й непередбачувані ситуації. Навіть коли небо буде відкрите, то деякі одиничні рейси все ж можуть скасовувати через непередбачувані обставини. Це стається навіть незалежно від карантинних обмежень.

До того ж, авіакомпанії й далі влаштовують розпродажі дешевих авіаквитків у різні напрямки на 2021 рік. Та чи варто їх купувати заздалегідь в умовах можливого локдауну?

На це питання РБК-Україна відповідає Сергій Река, молодший юрист юридичної компанії "Investment Service Ukraine".

Важливі зміни: чи можна планувати відпустку під час локдауну в Україні

Фото: Що буде з турами за кордон під час локдауну в Україні? (pixabay.com)

"Перед плануванням подорожі в сьогоденних реаліях слід подумати про те, чи готові ви потенційно до зміни умов поїздки. Шанси на повну компенсацію вартості квитків без судового втручання не є стовідсотковими. До того ж, процес відшкодування коштів є довготривалим і може займати декілька місяців", - звертає увагу експерт.

У випадку, якщо рейс підлягає скасуванню під час карантину, замість нього авіакомпанії можуть пропонувати перенесення дат.

"Якщо ви згодні на таке перенесення, варто розуміти, що в майбутньому, окрім дати та часу вильоту, може змінитися й ціна квитка, а також місце вильоту", - додає він.

Перед купівлею квитка він радить прискіпливо прочитати політику повернення/відшкодування вартості квитків від авіаперевізника, що зазвичай міститься на їхніх сайтах. Кожна компанія має свої умови та нюанси відшкодування вартості придбаних квитків. Там детально описана процедура повернення, відзначає юрист.

Важливі зміни: чи можна планувати відпустку під час локдауну в УкраїніФото: Скоріше за все, туристи матимуть можливість відпочити у тих країнах, де планували (pixabay.com)

"Якщо ж все-таки ситуація склалась так, що рейс скасовано, перевізник не має наміру повертати кошти, а ви маєте твердий намір щодо їх відшкодування, то для звернення до суду варто збирати доказову базу", - звертає увагу Сергій Река.

Які документи зібрати туристу

Які документи можуть слугувати доказовою базою для відшкодування коштів? За словами Сергія Реки, може підійти довідка про скасування рейсу, яка отримується в аеропорту, лист-звернення до авіаперевізника стосовно повернення коштів.

"Станом на сьогодні в Україні з'явилося декілька електронних сервісів, які містять шаблони звернень до авіакомпаній, що створені для допомоги громадянам повернути кошти за рейс, скасований через карантин", - підсумовує він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому в Україні виконується мало рейсів, а багато літаків облітають нашу країну стороною.

Також ми писали, що буде з цінами на авіаперевезення взимку 2020 року.

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