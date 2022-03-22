Не всі вакциновані. В ЄС розробили заходи проти COVID для українських біженців у Європі

Через велику кількість біженців, які прибувають з України в країни Європи на фоні війни Росії проти України, Агентство охорони здоров'я ЄС рекомендувало заходи захисту від COVID - 19 для українських біженців у центрах прийому.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оголосило, що понад 3,2 мільйона людей втекли від російської агресії проти України, прямуючи в сусідні країни Європи.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) у своєму звіті зазначив, що багато тих, хто залишає Україну через війну, не повністю вакциновані проти COVID-19.

"За відсутності документально підтверджених даних про вакцинацію дітям і дорослим з України має бути запропонований курс первинної вакцинації проти COVID-19, а також ревакцинація. Пріоритет надається літнім, вагітним жінкам, особам з ослабленим імунітетом та особам з супутніми захворюваннями й високим ризиком захворюваності. Має бути зроблений фізичний або цифровий запис про вакцинацію для подальшого використання, в тому числі для людей, які прямують в іншу країну", — пояснюється у звіті.

За даними ECDC, співробітники першої черги, такі як медпрацівники або волонтери, якщо вони ще не вакциновані, також повинні пройти повний курс вакцинації проти COVID-19 і отримати бустерну дозу відповідно до національних рекомендацій.

Також у ECDC заявили, що необхідно розглянути можливість тестування всіх, хто переїхав з України в країни ЄС. Якщо немає можливості тестування, то ті, хто має симптоми COVID-19 повинні отримати всю необхідну підтримку.

Інші запропоновані заходи включають забезпечення доступу та використання чистої води, дезінфікуючих засобів та повне дотримання гігієни.

Нагадаємо, раніше у Посольстві України в Польщі розповіли, куди звертатися, якщо по прибуттю в країну у вас немає житла.

Також ми писали, де шукати житло й роботу в Європі - велика добірка корисних посилань.