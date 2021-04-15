Вакцинація як бонус: на Мальдівах туристів планують щеплювати від COVID

Відпочити на Мальдівах і заодне вакцинуватися від коронавірусу незабаром зможуть всі охочі туристи. Про це заявив міністр туризму країни Абдулла Маусум телеканалу CNBC.

За його словами, Мальдіви скоро будуть пропонувати відвідувачам вакцинацію після прибуття в межах своєї трьохетапної стратегії "3V" (visit, vaccinate, vacation – відвідувати, вакцинуватися і відпочивати). Новий план спрямований на відродження сильно постраждалого туристичного сектора країни.

Мальдіви, держава-архіпелаг в Південній Азії, відома своїми тропічними пляжами та чистою водою. При цьому країна значною мірою залежить від туристичної індустрії. Близько 67% валового внутрішнього продукту (ВВП) прямо чи побічно припадає на туристичний сектор.

Вакцинація як бонус

В цей час подорожувальники на Мальдіви повинні надавати негативний ПЛР-тест та підтвердження бронювання готелю. Агентство з охорони здоров'я країни збирається оголосити про скасування цих умов при в'їзді для вакцинованих туристів.

"Таке оголошення буде зроблено дуже скоро. Може бути, навіть на цьому тижні", - сказав Маусум.

Фото: Готель на острові на Мальдівах (booking.com)

Втім, про готовий графік вакцинації прибулих туристів поки не йдеться. Міністр туризму зазначив, що пріоритетом уряду є забезпечення обома дозами вакцини в першу чергу місцевого населення.

"Як тільки цей процес буде завершено, країна буде готова вакцинувати прибулих", - зазначив чиновник.

За словами Маусума, близько 90% співробітників, що працюють безпосередньо у сфері обслуговування іноземних туристів, вже отримали свою першу дозу вакцини. При цьому з 530 000 жителів острівної держави вакцинувалися першою дозою трохи більш ніж половина людей – близько 53%.

Поки невідомо, чи будуть вакцини для охочих туристів безкоштовними, або ж за щеплення від коронавірусу доведеться платити. Але Абдулла Маусум запевнив, що проблем із поставками не виникне.

Він заявив, що країна отримала у якості гуманітарної допомоги вакцини від Індії, Китаю та ініціативи Covax від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного розподілу вакцин. За його словами, Мальдіви також замовили додаткові поставки з Сінгапуру.

"Не думаю, що поставки на Мальдівах є проблемою, тому що наше населення відносно невелике. Квота, яку ми отримуємо від різних організацій і дружніх країн, також допоможе", - повідомив він просування програми вакцинації на островах.

Фото: У 2021 році Мальдіви відвідали 350 тисяч туристів (booking.com)

Мета – залучити 1,5 мільйона туристів

В туристичному секторі країни намагаються вирівняти ситуацію з туризмом після кризи, пов'язаною з пандемією. Абдулла Маусум зазначив, що нові ініціативи в туризмі є необхідною стратегією, щоб допомогти країні досягти мети - 1,5 мільйона туристів і 10 мільйонів ночей (загальна тривалість перебування туристів - ред.) в цьому році.

"Коли ми досягнемо цілі на цей рік, це все одно буде менше, ніж потрібно країні. Але все ж це набагато краще, ніж ми очікували в кінці 2020 року", - сказав міністр.

У 2021 році на Мальдіви прибуло 350 000 туристів. Більшість відпочивальників - переважно з сусідньої Індії - де користуються несуворими в'їзними вимогами країни. На другому місці за кількістю прибуттів – туристи з Росії.

За останніми даними міністерства туризму Мальдів, у 2021 році до 7 квітня на островах вже відпочили 18396 українців, посівши третє місце за турпотоком. Також на тропічні острови прилітають відпочивати туристи з Німеччини, Казахстану, Румунії, Великобританії, США, Чехії та Франції.

Фото: Заради вакцинації туристи можуть затримуватися на Мальдівах довше (booking.com)

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Крім короткострокових турів, на Мальдівах розвивається і "робочий" туризм, коли туристи бронюють більш тривалий термін проживання для віддаленої роботи або робочої відпустки.

"Робота на Мальдівах зараз стає дуже модною. Ви бачите, що сюди приїжджають заможні керівники, директори компаній, і вони зупиняються тут", - додав чиновник.

Маусум сподівається, що така тенденція буде продовжуватися і більше туристів будуть зацікавлені затриматися на островах, щоб отримати як першу, так і другу дозу вакцини.

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