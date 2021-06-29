"У COVID тут не вірять": українець розповів про відсутність обмежень на курортах Албанії

Албанія в літньому сезоні не втрачає популярності серед українських туристів. Наших мандрівників приваблюють в країні затишні пляжі й цікаві пам'ятки.

Крім того, Албанія - одна з тих країн, в якій влітку практично відсутні будь-які обмеження для туристів.

"В ліфт готелю набиваються люди під зав'язку, дистанцію ніхто не дотримується"

Власник турагентства "Tabou Tour" Максим Циркель на своїй сторінці у Facebook зазначає, що приїхав в країну, щоб "просто відпочити в тиші", відволіктися від роботи. За словами власника компанії, в Албанії немає зовсім ніяких обмежень під час пандемії.

"В Албанії" не існує" коронавірусу. Тут в нього не вірять від слова зовсім. Це перша країна за цілий рік, в яку не потрібно заповнювати жодної форми до прильоту або здавати тести", — говорить Максим Циркель.

Він додає, що в Албанії сьогодні відсутній масочний режим. Це досить нетипова ситуація, оскільки практично у всіх курортних країнах є вимога носити маски як мінімум у закритих приміщеннях. У деяких країнах штрафи за недотримання масочного режиму виливаються в чималі суми. Але в Албанії такого немає, каже Циркель.

Фото: Масок на курортах Албанії ніхто не носить, каже директор турфірми (facebook.com/Максим Циркель)

"Масок тут немає взагалі, ніде і ні в якому вигляді. Це шалено незвично, коли підходиш до супермаркету, починаєш шукати на автоматі маску, і розумієш, що вона не потрібна. У ліфт готелю набиваються люди під зав'язку, дотримання дистанції ніде немає. Так що особливо вразливим буде тут страшно", - ділиться враженнями про побачене директор турагентства.

Майже скрізь можна платити карткою і телефоном

Максим Циркель вважає, що справжній прорив для Албанії - поява терміналів з оплати картками та телефонами.

"Минулого разу я відчув справжній стрес через необхідність весь час мати при собі готівку. Зараз ситуація кардинально змінилася. У супермаркетах, барах, кондитерських і ресторанах можна платити телефонами, і я цьому дуже радий", — додає він.

"Казкові" ціни та красиві пейзажі

Відсутність карантинних обмежень - суттєвий "мінус" в Албанії для туристів.

Але один із позитивних аргументів на користь відпочинку в Албанії - цікаве географічне положення країни. Завдяки природним особливостям, можна нескінченно довго насолоджуватися місцевими пейзажами.

"Приміром, у Влері зустрічаються відразу два моря, і це дійсно унікально. Мій готель знаходиться на березі Адріатики з піщаним пляжем і гарячою водою, немов ванна. Але варто пройти всього 15 хвилин уздовж берега, і мене зустрічає вже Іонічне узбережжя. Тут на пляжах галька, а вода більш прозора і холодна. Півдня ми відпочиваємо на Іоніці, а другу половину - на Адріатиці", — розповідає Циркель.

Фото: В Албанії - безліч цікавих пам'яток (unsplash.com/envi-taraku)

Але при цьому в Албанії поки досить невеликий вибір готелів, зауважує він.

"З готелями тут поки біда. Видно, що албанці щиро стараються і роблять все можливе, щоб видати максимум, але поки виходить не дуже. Від зірковості кожного об'єкта потрібно віднімати -1,5! Наприклад, наш готель 5* насправді хороша 3+. Це дуже важливо розуміти заздалегідь і усвідомлювати, куди ви їдете. Вимогливим туристам, які звикли до еталонного сервісу і хороших готелів, тут робити нічого ще як мінімум 5 років", — вважає директор турфірми.

"Ціни в Албанії - казкові. Особливо для любителів морепродуктів. У хорошому ресторані плато з рибою і дарами моря коштує не більше 10€! На пляжах ціни на лежаки й парасольки в середньому 2€. Також достаток фруктів за супер низькими цінами", - розповідає фахівець.

Правила в'їзду в Албанію з України влітку

8 червня уряд Албанії скасував всі коронавірусні обмеження для іноземних туристів, які прибувають в країну. Втім, і до цього правила в'їзду для мандрівників з України були досить простими.

Згідно з даними сайту tripadvisor.mfa.gov.ua, сьогодні в'їзд до Албанії дозволений українцям без необхідності пред'являти на кордоні довідку про негативний ПЛР-тест. Також не потрібно проходити карантин.

Фото: Вибір готелів з хорошим сервісом в Албанії поки обмежений (pixabay.com)

Перевірка стану здоров'я прибуваючих проводиться вибірково в пунктах перетину кордону, повідомляється на ресурсі. Хоча обмежень по в'їзду в країну сьогодні немає, туристів просять перевіряти й вимоги авіакомпаній.

"В умовах пандемії авіакомпанії вводять свої умови та правила перебування на борту літака. У зв'язку з цим рекомендується перевіряти вимоги перевізників з приводу ПЛР-тесту на COVID-19 до вильоту в Албанію", — йдеться в повідомленні.

Ситуація з COVID та вакцинація

Всього за час пандемії в Албанії при кількості населення 2,8 мільйона офіційно зафіксовано 133 тисячі хворих, 2456 осіб померли. Під час чергового піку захворюваності в лютому фіксували по 1 тисячі нових хворих на добу. Влітку кількість хворих значно знизилася, і тепер в країні виявляють по 3-10 нових випадків на день.

На цю мить повну вакцинацію від COVID в Албанії пройшли 13,8% населення країни.

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