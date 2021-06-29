"В COVID здесь не верят": украинец рассказал об отсутствии ограничений на курортах Албании

Албания в летнем сезоне не теряет популярности среди украинских туристов. Наших путешественников привлекают в стране уютные пляжи и интересные достопримечательности.

Кроме того, Албания - одна из тех стран, в которой летом практически отсутствуют любые ограничения для туристов.

"В лифт отеля набиваются люди под завязку, дистанцию никто не соблюдает"

Владелец турагентства "Tabou Tour" Максим Циркель на своей странице в Facebook отмечает, что приехал в страну, чтобы "просто отдохнуть в тишине", отвлечься от работы. По словам владельца компании, в Албании нет совсем никаких ограничений во время пандемии.

"В Албании "не существует" коронавируса. Здесь в него не верят от слова совсем. Это первая страна за целый год, в которую не нужно заполнять ни одной формы до прилета или сдавать тесты", — говорит Максим Циркель.

Он добавляет, что в Албании сегодня отсутствует масочный режим. Это довольно нетипичная ситуация, так как практически во всех курортных странах есть требование носить маски как минимум в закрытых помещениях. В некоторых странах штрафы за несоблюдение масочного режима выливаются в немалые суммы. Но в Албании такого нет, говорит Циркель.

Фото: Масок на курортах Албании никто не носит, говорит директор турфирмы (facebook.com/Максим Циркель)

"Масок здесь нет вообще, нигде и ни в каком виде. Это безумно непривычно, когда подходишь к супермаркету, начинаешь искать на автомате маску, и понимаешь, что она не нужна. В лифт отеля набиваются люди под завязку, соблюдения дистанции нигде нет. Так что особо впечатлительным будет здесь страшно", — делится впечатлениями об увиденном директор турагентства.

Почти везде можно платить картой и телефоном

Максим Циркель считает, что настоящий прорыв для Албании - появление терминалов по оплате картами и телефонами.

"В прошлый раз я испытал настоящий стресс из-за необходимости все время иметь при себе наличные. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В супермаркетах, барах, кондитерских и ресторанах можно платить телефонами, и я этому очень рад", — добавляет он.

"Сказочные" цены и красивые пейзажи

Отсутствие карантина - существенный "минус" в Албании для туристов.

Но один из положительных аргументов в пользу отдыха в Албании - интересное географическое положение страны. Благодаря природным особенностям, можно бесконечно долго наслаждаться местными пейзажами.

"К примеру, во Влере встречаются сразу два моря, и это действительно уникально. Мой отель находится на берегу Адриатики с песчаным пляжем и горячей водой, словно ванна. Но стоит пройти всего 15 минут вдоль берега, и меня встречает уже Ионическое побережье. Здесь на пляжах галька, а вода более прозрачная и холодная. Полдня мы отдыхаем на Ионике, а вторую половину - на Адриатике", — рассказывает Циркель.

Фото: В Албании - множество интересных достопримечательностей (unsplash.com/envi-taraku)

Но при этом в Албании пока довольно небольшой выбор гостиниц, замечает он.

"С отелями здесь пока беда. Видно, что албанцы искренне стараются и делают все возможное, чтобы выдать максимум, но пока получается не очень. От звездности каждого объекта нужно отнимать -1,5! К примеру, наш отель 5* на самом деле хорошая 3+. Это очень важно понимать заранее и осознавать, куда вы едете. Требовательным туристам, привыкшим к эталонному сервису и хорошим отелям, здесь делать нечего еще как минимум 5 лет", — считает директор турфирмы.

"Цены в Албании - сказочные. Особенно для любителей морепродуктов. В хорошем ресторане плато с рыбой и дарами моря стоит не более 10€! На пляжах цены на лежаки и зонтики в среднем 2€. Также изобилие фруктов по супер низким ценам", — рассказывает специалист.

Правила въезда в Албанию из Украины летом

8 июня правительство Албании отменило все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, прибывающим в страну. Впрочем, и до этого правила въезда для путешественников из Украины были довольно простыми.

Согласно данным сайта tripadvisor.mfa.gov.ua, сегодня въезд в Албанию разрешен украинцам без необходимости предъявлять на границе справку о негативном ПЦР-тесте. Также не нужно проходить карантин.

Фото: Выбор гостиниц с хорошим сервисом в Албании пока ограничен (pixabay.com)

Проверка состояния здоровья прибывающих проводится выборочно в пунктах пересечения границы, сообщается на ресурсе. Хотя ограничений по въезду в страну сегодня нет, туристов просят проверять и требования авиакомпаний.

"В условиях пандемии авиакомпании вводят свои условия и правила пребывания на борту самолета. В связи с этим рекомендуется проверять требования перевозчиков по поводу ПЦР-теста на COVID-19 к вылету в Албанию", — говорится в сообщении.

Ситуация с COVID и вакцинацией

Всего за время пандемии в Албании при количестве населения 2,8 миллиона официально зафиксировано 133 тысячи заболевших COVID, 2456 человек умерли. Во время очередного пика заболеваемости в феврале фиксировали по 1 тысяче новых больных в сутки. Летом количество заболевших значительно снизилось, и теперь в стране выявляют по 3-10 новых случаев в день.

На данный момент полную вакцинацию от COVID в Албании прошли 13,8% населения страны.

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