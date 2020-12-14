"В атмосфері Різдва": у скільки туристам обійдеться житло у Львові на Новий рік

Фото: Зимові свята у Львові (goukraine.info)

Де можна зупинитися в місті на свята

Якщо ви плануєте відсвяткувати Новий рік поза домом, за казковою атмосферою на зимові свята можна поїхати у Львів – місто, яке є безумовним фаворитом серед всіх напрямків на вікенд або для невеликої відпустки в Україні.

Зимові свята у Львові тісно пов'язані з християнськими звичаями, але при цьому відмічені європейським шармом і веселощами. Тому навіть під час карантинних обмежень новорічний відпочинок у Львові привабливий для багатьох туристів: тут можна не тільки вирушити на екскурсії по середньовічним локаціям, але й просто погуляти святковими вулицями.

Як будуть святкувати новорічні свята у Львові під час карантинних обмежень і скільки коштує житло в цьому місті в новорічну ніч – в матеріалі.

Як будуть святкувати під час карантину

Традиційного Різдвяного ярмарку в цьому році не буде через карантинні обмеження, повідомляє 032.ua. Не буде і сцени зі святковим концертом та святкових забав.

Замість масових гулянь туристи зможуть попити гарячі напої і поїсти святкових частувань у різдвяних локаціях на площі Ринок та проспекті Свободи. При цьому відвідувачів попросять дотримуватися дистанції і користуватися засобами дезінфекції.

Фото: Зимовий Львів (lviv-online.com)

У цьому році у Львові встановили живу ялинку висотою 18 метрів. Її запалять на День Святого Миколая 18 грудня, а прикрашати її буде та сама ілюмінація, що й в минулому році.

Найяскравіші місця міста

У цьому стародавньому місті є приказка: "Хто не куштував ковбасок із глінтвейном у Львові, той не бачив Нового року". Це натяк на Різдвяний ярмарок, а також відвідування знаменитих винних та кавових підвалів, "ресторацій".

Ті мандрівники, які люблять проводити час в теплі, оцінять концептуальні ресторани "Криївка", "Мазох-кафе", "Гасова лямпа", "Під золотою розою", "Масони", "Копальня кави", "Лівий берег", "Медівня". Відвідування кожного з них - як сеанс у машині часу: атмосфера місця забирає в іншу реальність.

Фото: Один з популярних ресторанів (ukraine-is.com)

Втім, не тільки гастро-турами привабливий Львів. В це місто їдуть на екскурсії як уперше, так і повторно – завжди є чому дивуватися.

Найпопулярніша екскурсійна програма включає підйом на гору Високий замок з панорамними майданчиками – можна милуватися містом зверху і фотографуватися на тлі барвистих дахів. Далі – Собор Святого Юра, покровителя міста, в барокковому стилі і один з найбільших музеїв сакрального мистецтва в Європі – Личаківське кладовище, на якому поховано багато відомих людей.

Також варто відвідати єврейський та вірменський квартали, арсенали, музей релігії та Домініканський монастир, перший греко-католицький храм сучасності – церкву Преображення, головний католицький храм України – Латинський кафедральний собор Святої Марії, готичний собор з унікальними каплицями.

Скільки коштує житло у Львові на Новий рік

Сервіси оренди житла показують, що на новорічні дати у Львові вже заброньовано 80% квартир, а також 85% доступних номерів у готелях. Втім, в залежності від локацій і сервісу варіанти ще залишилися.

Ми перевірили вартість проживання на двох з 31 грудня по 2 грудня – найпопулярніші дати на новорічні свята.

Наприклад, у мікрорайоні Сихів можна зняти однокімнатну квартиру за 800 гривень на добу.

Фото: Варіанти приватного житла у Львові (скрін РБК-Україна)

У центрі міста оренда 1-кімнатної квартири обійдеться в середньому 2000-2500 гривень на добу в залежності від ремонту та умеблювання.

Готель 3* "Марс" у передмісті Малехів – дві ночі для двох обійдуться в 1920 гривень в номері "комфорт" із двома окремими ліжками. Сніданок включений у вартість.

Готель 3* "Argo" на вулиці Шевченка, 136, - проживання обійдеться в 3160 гривень в покращеному двомісному номері зі сніданками.

Конференц-готель 4* "Супутник" пропонує проживання на новорічні дати за ціною від 2600 гривень за дві ночі при двомісному розміщенні зі сніданками.

Фото: Новий рік можна зустріти у спа-зоні готелю (booking.com)

В 4* готелі Taurus Hotel&SPA провести вихідні можна за 4296 гривень в стандартному двомісному номері зі сніданками.

В Grand Hotel Lviv Luxury & Spa 5* (з басейном і спа) - дві ночі на новий рік обійдуться у 12500 гривень за стандартний двомісний номер з двома односпальними ліжками, в "люксі" – 62863 гривні, а в "президентському люксі" – 131600 гривень. У вартість входить сніданок і обід.

В Citadel Inn 5* (з сауною і тренажерним залом) - відпочинок на ці дати обійдеться від 8299 гривень в стандартному двомісному номері з двоспальним ліжком. Сніданок включений у вартість.

В 5* готелі "Леополіс" (з сауною і спа-центром) провести дві ночі пара може за 8848 гривень в стандартному номері з двох-спальним ліжком.

Фото: Розміщення в номері 5-зіркового готелю у Львові (booking.com)

Незважаючи на те, що свята в цьому році затьмарені пандемією, багато українців вирішили провести цей рік з яскравими враженнями в кращих туристичних місцях. Коли до Нового року залишається ще два тижні, можна встигнути спланувати цікаву відпустку і забронювати комфортне житло на свій смак.

Нагадаємо, раніше ми писали, як карантин в Україні вплине на туризм.

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