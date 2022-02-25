"УЗ" запускає додаткові поїзди зі Львова до кордону із Польщею: графік

Поїзди за сполученням Львів–Держкордон (Медика)–Львів курсуватимуть щодня
Укрзалізниця призначає додаткові поїзди сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів.
Про це повідомляє TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
Повідомляється, що вони курсують щодня, до відміни.
"Зважаючи на суттєве зростання пасажиропотоку у сполученні Львова та Державного кордону України з Республікою Польща Укрзалізниця організовує додаткові поїзди за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів", - йдеться у публікації.
Для забезпечення перевезень пасажирів у цьому сполученні залізничники використовують приміський рухомий склад.
Повідомляється, що вказані поїзди вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова.
Більш детальнішу інформацію про відправлення поїздів можна отримати у довідковому бюро вокзалу: тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) приблизно за годину до часу відправлення та за оголошеннями через гучномовний зв’язок.
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