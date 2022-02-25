"УЗ" запускает дополнительные поезда из Львова до границы с Польшей: график

Поезда сообщением Львов–Госграница (Медика)–Львов будут курсировать ежедневно
Укрзализныця назначает дополнительные поезда сообщением Львов-Госграница (Медика) – Львов.
Об этом сообщает TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Сообщается, что они курсируют ежедневно, до отмены.
"Несмотря на существенный рост пассажиропотока в сообщении Львова и Государственной границы Украины с Республикой Польша Укрзализныця организует дополнительные поезда по маршруту Львов – Госграница (Медика, Польша) – Львов", – говорится в публикации.
Для обеспечения перевозок пассажиров по этому сообщению железнодорожники используют пригородный подвижной состав.
Сообщается, что указанные поезда отправляются и прибывают на Главный железнодорожный вокзал Львова.
Более подробную информацию об отправлении поездов можно получить в справочном бюро вокзала: тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) примерно за час до времени отправления и по объявлениям через громкоговорящую связь.
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