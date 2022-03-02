Деякі приміські поїзди змінюють графік руху: що треба знати

Кілька поїздів тимчасово не курсуватимуть з технічних причин

"Укрзалізниця" повідомляє про зміни у розкладі руху приміських поїздів. Поїзди тимчасово не курсуватимуть з технічних причин тимчасово.

Про це повідомляє в TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Які приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть:

приміський поїзд № 6335/6336 сполученням Здолбунів – Удрицьк від 2 березня;

приміський поїзд № 6341/6342 сполученням Сарни – Здолбунів від 3 березня.

Крім того, зазнає змін розклад руху приміського поїзда № 6027 сполученням Львів – Сянки.

Починаючи від 2 березня, поїзд вирушатиме зі Львова о 21:08 год (замість 20:47 год) та прибуватиме на кінцеву станцію о 02:06 год.

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