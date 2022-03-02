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Деякі приміські поїзди змінюють графік руху: що треба знати

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Середа 02 березня 2022 16:43
Деякі приміські поїзди змінюють графік руху: що треба знати Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Кілька поїздів тимчасово не курсуватимуть з технічних причин 

"Укрзалізниця" повідомляє про зміни у розкладі руху приміських поїздів. Поїзди тимчасово не курсуватимуть з технічних причин тимчасово.

Про це повідомляє в TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Які приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть:

  • приміський поїзд № 6335/6336 сполученням Здолбунів – Удрицьк від 2 березня;

  • приміський поїзд № 6341/6342 сполученням Сарни – Здолбунів від 3 березня.

Крім того, зазнає змін розклад руху приміського поїзда № 6027 сполученням Львів – Сянки.

Починаючи від 2 березня, поїзд вирушатиме зі Львова о 21:08 год (замість 20:47 год) та прибуватиме на кінцеву станцію о 02:06 год.

Нагадаємо, раніше ми писали, що усім, хто потребує житло в Україні. Готельєри виступили із закликом допомагати тим, хто опинився в біді.

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