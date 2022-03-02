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Некоторые пригородные поезда меняют график движения: что нужно знать

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Среда 02 марта 2022 16:43
Некоторые пригородные поезда меняют график движения: что нужно знать Фото: "Укрзализныця" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Несколько поездов временно не будут курсировать по техническим причинам

"Укрзализныця" сообщает об изменениях в расписании движения пригородных поездов. Поезда временно не будут курсировать по техническим причинам временно.

Об этом сообщает в TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Телеграм-канал "Укрзализныци".

Какие пригородные поезда временно не будут курсировать:

  • пригородный поезд № 6335/6336 сообщением Здолбунов - Удрицк с 2 марта;
  • пригородный поезд № 6341/6342 сообщением Сарны - Здолбунов с 3 марта.

Кроме того, изменится расписание движения пригородного поезда № 6027 сообщением Львов – Сянки.

Начиная со 2 марта, поезд будет отправляться из Львова в 21:08 (вместо 20:47) и прибывать на конечную станцию ​​в 02:06.

Напомним, ранее мы писали, что всем, кто нуждается в жилье в Украине. Отельеры выступили с призывом помогать оказавшимся в беде.

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