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Поїзд Gepard Express безкоштовно евакуйовували жінок і дітей: деталі

Автор: Travel

Посадка зі станції Чоп розпочнеться о 16:00

В "Укрзалізниці" повідомили, що призначає безкоштовний поїзд партнерів Gepard Express зі ст. Чоп, для евакуювання 500 українських жінок і дітей до міста Плзень у Чехії. Посадка розпочнеться о 16:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

"О 16:00 розпочнеться посадка на Gepard Express зі ст. Чоп, що готовий евакуювати 500 українських жінок і дітей до м. Плзень, Чехія.
Безкоштовно. Дякуємо, партнери!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в "Укрзалізниці" пояснили правила посадки на поїзди в Києві під час комендантської години.

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Укрзалізниця