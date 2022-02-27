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Поезд Gepard Express бесплатно эвакуирует женщин и детей: детали

Автор: Travel

Посадка со станции Чоп начнется в 16:00

В "Укрзализныце" сообщили, что назначает бесплатный поезд партнеров Gepard Express со ст. Чоп, для эвакуирования 500 украинских женщин и детей в город Пльзень в Чехии. Посадка начнется в 16:00.

Об этом сообщает РБК-Україна, со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

"В 16:00 начнется посадка на Gepard Express из ст. Чоп, готовый эвакуировать 500 украинских женщин и детей в г. Плзень, Чехия. Бесплатно. Спасибо, партнеры!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в "Укрзализныце" объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа.

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Укрзализныця