Затишний курорт на Азові: ідеальне місце для відпочинку біля моря

Мальовнича коса між Азовським морем і затокою Сиваш
Шукаєте тихе спокійне місце для відпочинку на морі? У нас є для вас хороший варіант - тихий і затишний курорт біля узбережжя Азовського моря, який сподобається і дітям, і дорослим.
На півдні України, між Азовським морем і Рожевими озерами затоки Сиваш, розташувалася Арабатська стрілка - екологічно чисте місце, яке щорічно притягує тисячі відпочиваючих.
Найдовша піщана коса у Європі
Це місце являє собою красиве природне утворення - косу між Генічеськом у Херсонській області та селищем Кам'янське у Криму.
Протяжність Арабатської стрілки становить 100 кілометрів, а ширина варіюється від 300 метрів до 8 кілометрів на різних її ділянках. Це найдовша піщана коса у всій Європі. Зі східного боку вона омивається Азовським морем, яке завдяки своїй невеликій глибині дуже швидко прогрівається.
На відміну від курортів чорноморського узбережжя, сезон тут починається вже в середині травня, коли температура води підвищується до 20 градусів тепла.
Арабатська стрілка умовно складається з трьох частин - Стрілкове, Щасливцеве та Генічеська гірка (Генгорка).
Чим ближче до материка, тим краще на Арабатській стрілці розвинена інфраструктура. Тут є і бази відпочинку, і ресторани, і кафе. Місцеві цікавинки – це дельфінарій, страусина ферма та Рожеві озера - головне "диво" Арабатської стрілки. Затока Сиваш знаходиться із західного боку коси, яку через високий вміст солі у воді називають українським "Мертвим морем".
Яка вартість відпочинку у цих місцях влітку?
Мінімальна вартість проживання на курортах Арабатської стрілки – 500-600 гривень на добу у приватному секторі або в номерах економ-класу на базах відпочинку.
Як правило, у цю ціну не включена вартість харчування.
Розміщення однієї людини у номері класу "стандарт" обійдеться від 1 тисячі гривень. Іноді тут можна знайти та номери за ціною у 1200 гривень на двох.
За 3-5 тисяч гривень тут можна орендувати просторий і комфортний номер з двома кімнатами, туалетом та власною кухнею, де можна готувати їжу. Житло варто бронювати заздалегідь, адже у літній сезон туристів тут досить багато.
Як добратися на відпочинок на Арабатську стрілку?
Дістатися на Арабатську стрілку можна з Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя. Сюди можна доїхати туристичним автобусом вже безпосередньо на самі курорти й на бази відпочинку. Деякі фірми, які займаються пасажирськими перевезеннями на море, займаються також і поселенням туристів.
Якщо ви хочете доїхати сюди самостійно, можна скористатися регулярними рейсовими автобусами з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова до автовокзалу в Генічеську.
Далі можна доїхати на таксі або на маршруткою. Добратися на Арабатську стрілку поїздом можна до станцій Генічеськ або Новоолексіївка, далі доведеться їхати автобусом або на таксі.
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