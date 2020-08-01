Затишний курорт на Азові: ідеальне місце для відпочинку біля моря

Шукаєте тихе спокійне місце для відпочинку на морі? У нас є для вас хороший варіант - тихий і затишний курорт біля узбережжя Азовського моря, який сподобається і дітям, і дорослим.

На півдні України, між Азовським морем і Рожевими озерами затоки Сиваш, розташувалася Арабатська стрілка - екологічно чисте місце, яке щорічно притягує тисячі відпочиваючих.

Найдовша піщана коса у Європі

Це місце являє собою красиве природне утворення - косу між Генічеськом у Херсонській області та селищем Кам'янське у Криму.

Протяжність Арабатської стрілки становить 100 кілометрів, а ширина варіюється від 300 метрів до 8 кілометрів на різних її ділянках. Це найдовша піщана коса у всій Європі. Зі східного боку вона омивається Азовським морем, яке завдяки своїй невеликій глибині дуже швидко прогрівається.

На відміну від курортів чорноморського узбережжя, сезон тут починається вже в середині травня, коли температура води підвищується до 20 градусів тепла.

Фото: Арабатська стрілка – чудове місце для родинного відпочинку (khoda.gov.ua)

Арабатська стрілка умовно складається з трьох частин - Стрілкове, Щасливцеве та Генічеська гірка (Генгорка).

Чим ближче до материка, тим краще на Арабатській стрілці розвинена інфраструктура. Тут є і бази відпочинку, і ресторани, і кафе. Місцеві цікавинки – це дельфінарій, страусина ферма та Рожеві озера - головне "диво" Арабатської стрілки. Затока Сиваш знаходиться із західного боку коси, яку через високий вміст солі у воді називають українським "Мертвим морем".

Яка вартість відпочинку у цих місцях влітку?

Мінімальна вартість проживання на курортах Арабатської стрілки – 500-600 гривень на добу у приватному секторі або в номерах економ-класу на базах відпочинку.

Як правило, у цю ціну не включена вартість харчування.

Фото: Сезон тут починається вже в середині травня, коли температура води підвищується до 20 градусів тепла (khersonmasternews.com.ua)

Розміщення однієї людини у номері класу "стандарт" обійдеться від 1 тисячі гривень. Іноді тут можна знайти та номери за ціною у 1200 гривень на двох.

За 3-5 тисяч гривень тут можна орендувати просторий і комфортний номер з двома кімнатами, туалетом та власною кухнею, де можна готувати їжу. Житло варто бронювати заздалегідь, адже у літній сезон туристів тут досить багато.

Як добратися на відпочинок на Арабатську стрілку?

Дістатися на Арабатську стрілку можна з Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя. Сюди можна доїхати туристичним автобусом вже безпосередньо на самі курорти й на бази відпочинку. Деякі фірми, які займаються пасажирськими перевезеннями на море, займаються також і поселенням туристів.

Фото: Арабатська стрілка (kirillovka.ks.ua)

Якщо ви хочете доїхати сюди самостійно, можна скористатися регулярними рейсовими автобусами з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова до автовокзалу в Генічеську.

Далі можна доїхати на таксі або на маршруткою. Добратися на Арабатську стрілку поїздом можна до станцій Генічеськ або Новоолексіївка, далі доведеться їхати автобусом або на таксі.

Фото: Арабатська стрілка з висоти пташиного польоту (kirillovka.ks.ua)

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