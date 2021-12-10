Садиби серед дикої природи. У популярному національному парку відкриють масштабну локацію для туристів

Для гостей збудують басейни, бібліотеку та оранжереї

У світі дедалі більшої популярності серед туристів набуває екотуризм. Наслідуючи цей тренд, у США відкриють унікальну локацію серед дикої природи, пише Travelandleisure.

Відкриття готелю Spirit заплановано на літо 2022 року, а повне завершення будівництва — до весни 2023 року. Ціна за одну ніч у готелі становитиме від 3000 доларів.

Національний парк Зайон, розташований у штаті Юта (США), поблизу міста Спрінгдейл. Площа парку – 593 км². Основною пам'яткою є каньйон завдовжки 24 км.

Фото: Готель Spirit парку поблизу парку Зайон (spiritzion com)

Готель буде розташований поблизу гори Клір-Крік та парку Зайон і туристи можуть милуватися чудовою панорамою та місцевими пам'ятками, відпочиваючи серед природи.

Для гостей буде побудовано 40 комфортабельних садиб з номерами категорії Leaf Suites, Homestead Retreats з чудовою панорамою на парк та гори. Будинки садиб Nomadic Resorts спроєктовані голландською архітектурною фірмою, що спеціалізується на будівництві екологічних об'єктів.

Садиби Leaf Suites з однією або двома спальнями будуть побудовані із сонячними панелями та спеціальною фотоелектричною тканиною, які забезпечують подачу енергії.

Фото: Кімната для вправ, медитацій або спа-процедур в готелі Spirit (spiritzion com)

Просторі будинки Homestead Retreats з площею 1828,800 метрів, спроєктовані з п'ятьма спальнями та кімнатами для вправ, медитацій або спа-процедур.

На території є ресторан, бібліотека, обсерваторія, лаунж, природний басейн і оранжерея.

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