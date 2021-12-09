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Яхти, вілли та ексклюзивний відпочинок. У Дубаї відкриють перший у світі плавучий курорт

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 15:49
Яхти, вілли та ексклюзивний відпочинок. У Дубаї відкриють перший у світі плавучий курорт Фото: Плавучий готель Kempinski Floating Palace, Дубай (kempinski.com)
Автор: Євгенія Тугушева

"Плавучий палац" в ОАЕ: гостям запропонують трансфери на швидкісному катері, яхті або вертольоті

У 2023 році в Дубаї відкриють перший у світі плавучий курорт, повідомляє Travelandleisure. Унікальний проєкт розроблений компанією Kempinski Group.

"Ми щасливі, що 2023 року зможемо запропонувати нашим гостям в Дубаї такий перший досвід, поєднуючи репутацію цього напрямку як високотехнологічного міста з непідвладною часу європейською елегантністю готелів Kempinski", — говорить Бернольд Шредер, виконавчий директор компанії.

Яхти, вілли та ексклюзивний відпочинок. У Дубаї відкриють перший у світі плавучий курорт

Фото: Плавучий готель Kempinski Floating Palace, Дубай (twitter.com/Gulf_const)

Як потрапити у "Плавучий палац" в Дубаї

Головна будівля готелю Kempinski Floating Palace буде розташована на одному з популярних пляжів емірату — Джумейра Біч Роуд. Втім, курорт наразі ще недобудований — очікується, що всі роботи будуть завершені до 2023 року.

Комплекс буде складатися з чотирьох частин, з'єднаних в центрі скляною пірамідою і включає 156 номерів, 12 розкішних вілл Neptune.

Яхти, вілли та ексклюзивний відпочинок. У Дубаї відкриють перший у світі плавучий курорт

Фото: Вілла Kempinski Floating Palace, Дубай (twitter.com/Gulf_const)

Для гостей буде організовано трансфер до готелю на швидкісному катері, яхті або вертольоті.

Вілли вже виставлені на продаж, але їх можна і орендувати. Вони являють собою двоповерхові будівлі від двох до чотирьох спалень з терасою на даху, великими панорамними вікнами, басейном-інфініті й технічно оснащений усіма можливостями з функцією "розумний будинок".

Яхти, вілли та ексклюзивний відпочинок. У Дубаї відкриють перший у світі плавучий курорт

Фото: Вілла Kempinski Floating Palace, Дубай (twitter.com/Gulf_const)

Також у будівлі є кімнати для екіпажу і персоналу. Також до послуг туристів — ресторани, бари, спа, басейни, магазини, банкетні зали.

Нагадаємо, ми розповідали скільки коштує поплавати в найвищому у світі басейні в Дубаї з видом на мегаполіс.

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