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Усадьбы среди дикой природы. В популярном национальном парке откроют масштабную локацию для туристов

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Пятница 10 декабря 2021 15:09
Усадьбы среди дикой природы. В популярном национальном парке откроют масштабную локацию для туристов Фото: Отель Spirit (spiritzion com)
Автор: Евгения Тугушева

Для гостей построят бассейны, библиотеку и оранжереи

В мире все большей популярностью у туристов пользуется экотуризм. Следуя этому тренду, в США откроют уникальную локацию посреди дикой природы, пишет Travelandleisure.

Открытие отеля Spirit запланировано на лето 2022 года, а полное завершение строительства — к весне 2023 года. Цена за одну ночь в гостинице составит от 3000 долларов.

Национальный парк Зайон, расположенный в штате Юта (США), вблизи города Спрингдейл. Площадь парка — 593 км². Основной достопримечательностью является каньон длиной 24 км.

Усадьбы среди дикой природы. В популярном национальном парке откроют масштабную локацию для туристов

Фото: Отель Spirit парка вблизи парка Зайон (spiritzion com)

Отель будет расположен вблизи горы Клир-Крик и парка Зайон и туристы могут любоваться потрясающей панорамой и местными достопримечательностями, прибывая среди природы.

Для гостей будет построено 40 комфортабельных усадеб с номерами категории Leaf Suites, Homestead Retreats с потрясающей панорамой на парк и горы. Здания усадеб Nomadic Resorts спроектированы голландской архитектурной фирмой, которая специализируется на строительстве экологических объектов.

Усадьбы Leaf Suites с одной или двумя спальнями будут построены с солнечными панелями и специальной фотоэлектрической тканью, которые обеспечивают подачу энергии.

Усадьбы среди дикой природы. В популярном национальном парке откроют масштабную локацию для туристов

Фото: Комната для упражнений, медитаций или спа-процедур в отеле Spirit (spiritzion com)

Просторные дома Homestead Retreats с площадью 1828,800 метра, спроектированы с пятью спальнями и комнатами для упражнений, медитаций или спа-процедур.

На территории отеля также есть ресторан, библиотека, обсерватория, лаундж, природный бассейн и оранжерея.

Напомним, мы рассказывали, в Дубае откроют первый в мире плавучий курорт.

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