В условиях санкций. В каких странах ЕС россиянам продолжают легко выдавать визы

После вторжения России в Украину несколько стран Шенгенской зоны приостановили выдачу виз гражданам РФ, другие государства усложнили процедуру их получения.

При этом несколько стран продолжают выдавать россиянам шенгенские визы с территориальным действием всех 27 государств, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Российским туристам запрещен въезд в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Не выдают шенгенских виз россиянам также Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия.

Германия и Мальта выдвигают требование иностранной страховки с оплатой картой зарубежного банка. Очень сложно получить туристическую визу в Норвегию и Швецию, туристы часто получают отказы после длительного рассмотрения заявлений.

Фото: Россияне продолжают получать визы в Европу (gettyimages.com)

Однако есть несколько стран, где российским туристам выдают шенгенские визы – а это открывает доступ в другие страны ЕС. Например, благодаря лояльной визовой политике россиянам можно легко и быстро получить шенгенскую визу для туристической поездки в Венгрию. Это одна из самых популярных европейских стран среди россиян даже в условиях санкций.

Проблем с получением виз в Грецию у россиян также нет – отказы бывают редко. Получить визу в Италию в Москве проще, чем в некоторые другие страны, например, во Францию. Среднее время оформления итальянской шенгенской визы в России составляет примерно 20 рабочих дней.

Швейцария и Словения выдают визы гражданам РФ в течение месяца, Хорватия, Австрия и Португалия – немного быстрее.

Напомним, мы писали, что от иностранного турпотока в Россию в 2022 году осталось 4%.