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Світовий рекорд. У Чехії збудують найдовший підвісний міст у світі

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Четвер 23 грудня 2021 11:09
Світовий рекорд. У Чехії збудують найдовший підвісний міст у світі Фото: Підвісний міст у Чехії (facebook.com/dolnimorava)
Автор: Євгенія Тугушева

Міст планують відкрити навесні 2022 року

У Чехії планують відкрити найдовший підвісний міст у світі. Будівництво планують завершити до 2022 року, пише Kafkadesk.org.

Перші відвідувачі пройдуть пішохідним мостом навесні наступного року.

У селищі Долні Морава у Чехії завершується будівництво найдовшого підвісного мосту у світі. Міст отримав назву Sky Bridge 721, цифри – довжина моста в метрах.

Підвісний міст буде розташований через долину Млинського струмка від хребта Хлум. Його розмістять на висоті 1125 метрів та на 10 м над рівнем моря. Дістатися до нього можна буде канатною дорогою.

За словами будівельників, конструкція кріпиться на трос діаметром понад сім сантиметрів, а її загальна вага після завершення робіт – 400 тонн.

Світовий рекорд. У Чехії збудують найдовший підвісний міст у світі

Фото: У Чехії збираються відкрити найдовший підвісний міст у світі (facebook.com/dolnimorava)

Зараз найдовший підвісний міст у світі знаходиться неподалік португальського міста Арока. Міст розташований на висоті 175 метрів над річкою Пайва на півночі країни та його довжина мосту – 516 метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг Europa Nostra – найуразливіших пам'яток світу, які зараз перебувають під загрозою зникнення.

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