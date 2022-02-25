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Поїзди з Києва відправляються за розладом, але все швидко змінюється, - УЗ

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П'ятниця 25 лютого 2022 19:22
Поїзди з Києва відправляються за розладом, але все швидко змінюється, - УЗ Фото: Потяг Укрзалізниці (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

За змінами графіка просять стежити на офіційних каналах

В "Укрзалізниці" повідомляють, що наразі відправлення поїздів з Києва плануються за розкладом.

Проте через наявну ситуацію "все швидко змінюється", і в компанії просять слідкували виключно за офіційними повідомленнями на каналах у Facebook та Telegram.

Про це повідомляє в TRAVEL РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Також в УЗ зазначили, що вимоги дотримання карантинного режиму для посадки в поїзди наразі пом’якшено. Пріоритет в посадці надається дітям, жінкам та літнім людям.

Нагадаємо, ми писали, що з міркувань безпеки. "Укрзалізниця" скасовує приміські поїзди між Донецькою областю та Харковом.

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