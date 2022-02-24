Укрзалізниця запускає додаткові поїзди та змінює деякі маршрути: які саме

Укралізниця повідомила, що деякі потяги змінюють маршрут. Окрім того, буде додано вечірній додатковий рейс.

Про це повідомляє в РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Задля безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону і прямуватиме через Полтаву. Відповідно посадки по станціях Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде.

Тим часом Укрзалізниця додає вагони до поїзда 769 Київ-Кам’янець-Подільський. Квитки вже у продажу.

За даними Укралізниці, буде також додано вечірній додатковий рейс Київ-Львів.

Водночас у Києві ввели безкоштовний проїзд на весь комунальний транспорт.

Раніше, ми повідомляли, що основні поїздки курсують за графіком, однак під час вторгнення Росії в Україну закриті всі основні аеропорти країни.