Укрзализныця запускает дополнительные поезда и меняет некоторые маршруты: какие именно

Укрализница сообщила, что некоторые поезда изменят маршрут. Кроме того, будет добавлен дополнительный вечерний рейс.

Об этом сообщает в РБК-Украина, ссылаясь на Телеграмм-канал "Укрзализныци".

Для безопасности пассажиров поезд 45/46 Лисичанск-Ужгород меняет маршрут южнее границы и будет следовать через Полтаву. Соответственно, посадки по станциям Сумы, Ворожба, Нежин, Конотоп, Бахмач не будет.

Тем временем Укрзализныця добавляет вагоны в поезд 769 Киев-Каменец-Подольский. Билеты уже в продаже.

По данным Укрализныци, будет также добавлен вечерний дополнительный рейс Киев-Львов.

В то же время в Киеве ввели бесплатный проезд на весь коммунальный транспорт.

Ранее, мы сообщали, что основные поездки курсируют по графику, однако во время вторжения России в Украину закрыты все основные аэропорты страны.