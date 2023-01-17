Украинцев предупредили об обмане с оформлением виз в Чехии: объяснение консульства

Украинцы, получившие временную защиту в Чехии, интересуются возможностью перейти на другой статус, разрешающий длительное проживание в стране. Помощь в этом вопросе предлагают посредники.

Почему не стоит пытаться оформить рабочую визу или "синюю карту", TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Вместо виз в Чехии украинцам предоставляют временную защиту

До войны украинцы могли трудоустроиться в Чехии посредством рабочих виз, а через 5 лет пребывания подать заявку на разрешение на постоянное проживание.

"Мы получаем много запросов на почту, и видим, что люди волнуются, что им откажут во временной защите. Причины могут быть разными: получение канадской визы, временной защиты в другой стране ЕС, длительное пребывание или фактическое проживание в другой стране", – рассказывает главный редактор издания Наталья Агаркова.

Потому беженцы хотят перейти на рабочую визу. Но пока это невозможно, потому что чешские консульства в Украине прекратили выдачу рабочих карт и практически всех других типов виз. Однако в чатах есть люди, которые настойчиво обещают все решить, отмечает она.

Разрешение на работу и пребывание в Чехии давали чешские "рабочие" и "синие" карты. Их давали сроком до 2 лет. Рабочая карта предназначена для работников низкой и средней квалификации, синяя – для высококвалифицированных иностранцев.

Фото: Улица в Праге (pixabay.com)

В настоящее время украинским гражданам выдается только виза временной защиты по прибытии в Чехию.

В консульском отделе посольства Чехии в Киеве подтвердили, что дипломатические учреждения Чехии в Украине пока не выдают практически никаких виз гражданам Украины, включая шенгенские.

"Сегодня единственный способ получить визу, позволяющую работать в Чешской Республике – это временная защита. Ничего другого получить невозможно", – ответили изданию в дипломатическом учреждении.

Единственный тип визы, которую могут выдать украинцам в Киеве или Львове, – это студенческая для обучения в Чехии при наличии временной защиты в другой стране ЕС.

Фото: Митинг в Чехии (gettyimages.com)

В консульстве предостерегают от мошенничества

На страницах Генерального консульства во Львове предупреждают, что и дальше не будут принимать заявления на выдачу виз и других разрешений на пребывание.

"Настоятельно рекомендуем не пользоваться предложениями разных посредников или агентств, или третьих лиц, предлагающих платные услуги в интернете или возле помещения консульского отдела и визовых центров.

Их заявления об обеспечении собеседования с консульским сотрудником, регистрации для подачи заявления или даже выдаче визы – неправдивые, безосновательными и единственным намерением является завладеть средствами доверчивых граждан", – предостерегают украинцев.

Напомним, мы писали, что в Чехии приняли изменения для украинских беженцев .