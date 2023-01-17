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Українців попередили про обман із оформленням віз у Чехії: пояснення консульства

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Вівторок 17 січня 2023 17:47
Українців попередили про обман із оформленням віз у Чехії: пояснення консульства Фото: Українці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, цікавляться можливістю перейти на інший статус, який дозволяє тривале проживання в країні. Допомогу в цьому питанні пропонують посередники.

Чому не варто намагатися оформити робочу візу чи "синю карту", TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Замість віз у Чехії українцям надають тимчасовий захист

До війни українці могли працевлаштуватися в Чехії за допомогою робочих віз, а через 5 років перебування подати заявку на дозвіл на постійне проживання.

"Ми отримуємо багато запитів на пошту, і бачимо, що люди хвилюються, що їм відмовлять у тимчасовому захисті. Причини можуть бути різними: отримання канадської візи, тимчасового захисту в іншій країні ЄС, довге перебування або фактичне проживання в іншій країні", – розповідає головний редактор видання Наталя Агаркова.

Тому біженці хочуть перейти на робочу візу. Але наразі це неможливо, бо чеські консульства в Україні припинили видачу робітничих карт та практично всіх інших типів віз. Проте в чатах є люди, які настійливо обіцяють все вирішити, зауважує вона.

Дозвіл на роботу та перебування в Чехії давали чеські "робітнича" та "синя" карти. Їх давали на термін до 2 років. Робітнича карта призначалася для працівників низької та середньої кваліфікації, синя – для висококваліфікованих іноземців.

Українців попередили про обман із оформленням віз у Чехії: пояснення консульства

Фото: Вулиця у Празі (pixabay.com)

На даний час українським громадянам видається тільки віза тимчасового захисту після прибуття в Чехію.

У консульському відділі посольства Чехії у Києві підтвердили, що дипломатичні установи Чехії в Україні наразі не видають практично ніяких віз громадянам України, включаючи шенгенські.

"Сьогодні єдиний спосіб отримати візу, яка дає можливість працювати в Чеській Республіці – це тимчасовий захист. Нічого іншого отримати неможливо", – відповіли виданню у дипломатичній установі.

Єдиний тип візи, яку можуть видати українцям у Києві чи Львові – це студентська для навчання у Чехії за наявності тимчасового захисту в іншій країні ЄС.

Українців попередили про обман із оформленням віз у Чехії: пояснення консульстваФото: Мітинг у Чехії (gettyimages.com)

У консульстві застерігають від шахрайства

На сторінках Генерального консульства у Львові попереджають, що і надалі не прийматимуть заяви на видачу віз та інших дозволів для перебування.

"Наполегливо рекомендуємо не користуватися пропозиціями різних посередників або агентств, або третіх осіб, які пропонують платні послуги в інтернеті або біля приміщення консульського відділу та візових центрів.

Їхні заяви про забезпечення співбесіди з консульським співробітником, реєстрацію для подання заяви, або навіть видачу візи – є неправдивими, безпідставними та єдиним наміром є заволодіти коштами довірливих громадян", – застерігають українців.

Нагадаємо, ми писали, у Чехії ухвалили зміни для українських біженців.

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