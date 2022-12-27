ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев в Польше предупреждают о мошенничестве с номером PESEL: что нужно знать

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 15:28
Украинцев в Польше предупреждают о мошенничестве с номером PESEL: что нужно знать Фото: Получение номера PESEL в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше активизировались телефонные мошенники, которые просят назвать им свой номер PESEL. Они выдают себя за представителей банков, поставщиков электроэнергии или интернет-провайдеров.

Впрочем, украинцев предостерегают не разглашать эти данные, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Украинцы, получившие в Польше временную защиту, оформляли индивидуальный номер PESEL – аналог украинского номера налогоплательщика. Согласно исследованиям ChronPESEL.pl и Реестра государственного долга, 27% поляков и украинцев в Польше без опасений предоставляют свой PESEL работникам разных организаций.

Действительно, украинцам нужно предоставлять номер PESEL во многих учреждениях: больницах, аптеках. Между тем, наших беженцев предупреждают, что эти данные могут использовать мошенники.

"Отсутствие осторожности в таких ситуациях может привести к вымогательству денег или иному использованию наших данных. К вам может прийти запрос на оплату дорогостоящего электронного оборудования, интернет-контракта или непогашенных платежей по кредиту", – пояснил эксперт сайта ChronPESEL.pl

Украинцев в Польше предупреждают о мошенничестве с номером PESEL: что нужно знатьФото: Номер PESEL нужно показывать в медицинских учреждениях (unsplash.com/tbel-abuseridze)

У каждого человека есть свой уникальный номер PESEL, который не меняется на протяжении жизни. Это централизованный набор личных данных граждан Польши и живущих там иностранцев.

"Номер PESEL содержит 11 цифр, его очень легко запомнить. Первые шесть цифр – это две последние цифры года рождения, месяц, день рождения. Далее три цифры – это налоговый номер. Десятая цифра определяет пол: для женщин она четная, для мужчин – нечетная. И последняя цифра – контрольное число", – говорит юрист Алла Маевская .

В реестре также содержится фамилия и имя человека, девичья фамилия, имена родителей, девичья фамилия матери, пол, данные документа, удостоверяющего личность, гражданство.

Напомним, мы писали, что украинцам в Польше упраздняют статус UKR.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша мошенническая схема
Отдых в Украине
Мнения
Олег Васильев
Крепость и тайны старого города. Что стоит увидеть в Каменце-Подольском
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Ирина Савина
Лыжи и горы. Зимние курорты Украины, которые открыли сезон в этом году
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Карина Клименко
Наравне с гражданами ЕС. Какие страны предоставляют украинцам бесплатные медуслуги
Карина Клименко
юрист компании Stron Legal
Алексей Бурчевский
Год тяжелых испытаний. Как война изменила украинскую гражданскую авиацию
Алексей Бурчевский
специалист в сфере авиационного права
Все мнения