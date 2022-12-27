Українців у Польщі попереджають про шахрайство із номером PESEL: що треба знати

У Польщі активізувалися телефонні шахраї, які просять назвати їм свій номер PESEL. Вони видають себе за представників банків, постачальників електроенергії або інтернет-провайдерів.

Втім, українців застерігають не розголошувати ці дані, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Українці, які отримали у Польщі тимчасовий захист, оформляли індивідуальний номер PESEL – аналог українського номера платника податків. Згідно з дослідженням ChronPESEL.pl і Реєстру державного боргу, 27% поляків та українців в Польщі без застереження надають свій PESEL працівникам різних організацій.

Дійсно, українцям треба надавати номер PESEL в багатьох установах: лікарнях, аптеках. Між тим, наших біженців попереджають, що ці дані можуть використовувати шахраї.

"Відсутність обережності у таких ситуаціях може призвести до вимагання грошей або іншого використання наших даних. До вас може прийде запит на оплату дорогого електронного обладнання, інтернет-контракту або непогашених платежів за кредитом", – пояснив експерт сайту ChronPESEL.pl

Фото: Номер PESEL треба показувати в медичних закладах (unsplash.com/tbel-abuseridze)

Кожна людина має свій унікальний номер PESEL, який не змінюється протягом життя. Це централізований набір особистих даних громадян Польщі та іноземців, які там живуть.

"Номер PESEL містить 11 цифр, його дуже легко запам’ятати. Перші шість цифр – це дві останні цифри року народження, місяць, день народження. Далі три цифри ­– це податковий номер. Десята цифра визначає стать: для жінок вона парна, для чоловіків – непарна. І остання цифра – контрольне число", – каже юрист Алла Маєвська.

У реєстрі також міститься прізвище та ім'я людини, дівоче прізвище, імена батьків, дівоче прізвище матері, стать, дані документу, що засвідчує особу, громадянство.

Нагадаємо, ми писали, що українцям в Польщі скасовують статус UKR.