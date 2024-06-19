Украинский туроператор запустил бесплатные перелеты для детей с аутизмом

Украинский туроператор Join UP! запустил программу авиаперелетов для семей с детьми с расстройствами спектра аутизма (РСА) "Подорожі без бар'єрів" - чтобы сделать путешествия для них более доступными.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этой инициативе и как ею можно воспользоваться.

Цель программы

Толчком к созданию такой программы стало то, что для детей с РСА (а таков 1 ребенок из 100), путешествие является не только отдыхом, но и способом приспособления к социальной жизни.

Поэтому адаптация сервисов и услуг во время путешествия необходима для снижения влияния на состояние ребенка раздражителей, которые могут вызвать стресс - громкие звуки, скопление людей, новые запахи и т.д.

Исходя из этого, Join UP! вместе со своим стратегическим партнером SkyUp запустили проект "Подорожі без бар'єрів".

По словам главы проекта Людмилы Плескач, детям с расстройствами спектра аутизма "опыт путешествий дает толчок для развития новых навыков и лучшей социализации в обществе".

"Трудно передать словами свои ощущения, когда родители рассказывают об успехах своих детей после путешествия к морю. Когда ребенок впервые позволил им без увещеваний принять душ или без страха и эмоционального всплеска зашел в воду. Это бесценно", - рассказала она.

Эксперт уточнила, что полученные в прошлом году инсайты (после организации отдыха для 20 семей с детьми с РСА) являются чрезвычайным опытом.

"И мы будем продолжать работать над тем, чтобы путешествия для детей с РСА стали частью их жизни", - добавила Плескач.

Как подготовиться к путешествию

Для адаптации всех услуг к потребностям клиентов и обеспечения безопасности и комфорта во время отдыха, туроператор предварительно исследовал потребности детей с аутизмом:

организовал поездку для 20 детей с их семьями

обеспечил обучение для экипажей - чтобы лучше понимать поведение и все возможные потребности во время поездки и отдыха, а также уметь контактировать с пассажирами из спектра

Полученный опыт и инсайты туроператор продолжит внедрять в свои сервисы на постоянной основе в пределах вектора "Подорожі без бар'єрів" - чтобы помогать людям с аутизмом больше путешествовать.

Вместе с профильными специалистами было также создано профессиональное пособие по подготовке к путешествиям детей с аутизмом - электронную книгу "Подорожі без бар'єрів. Соціальна історія".

В ней процесс организации и совершения поездки изображается просто и доступно - поэтапно и в формате социальной истории.

По словам экспертов, такая методика подачи материала является научно доказанной практикой и широко используется в разных направлениях работы с поведением. Итак, книга может помочь всем родителям в подготовке детей к первому путешествию.

Как "работает" программа

Бесплатные перелеты для детей с аутизмом от Join UP! доступны из любой страны вылета - при бронировании авиатура у украинских туристических агентов (по всем доступным направлениям).

В компании отмечают, что запуск бесплатных перелетов для детей с РСА - еще один шаг к поощрению семей, имеющих детей с аутизмом, чаще путешествовать.

Уточняется, что среди них сегодня путешествуют всего 13%.

Напомним, ранее мы рассказывали, как диагностировать аутизм у ребенка и почему необходимо раннее вмешательство в его развитие.

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