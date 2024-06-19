Українська авіакомпанія запустила безкоштовні перельоти для дітей з аутизмом

Український туроператор Join UP! запустив програму авіаперельотів для сімей з дітьми з розладами спектра аутизму (РСА) "Подорожі без бар'єрів" - щоб зробити подорожі для них доступнішими.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю ініціативу та як нею можна скористатися.

Мета програми

Поштовхом до створення такої програми стало те, що для дітей з РСА (а такою є 1 дитина зі 100), подорож є не лише відпочинком, але й способом пристосування до соціального життя.

Відтак, адаптація сервісів і послуг під час подорожі потрібна для зниження впливу на стан дитини подразників, які можуть викликати стрес - гучні звуки, скупчення людей, нові запахи тощо.

Виходячи з цього, Join UP! разом зі своїм стратегічним партнером SkyUp започаткували проект "Подорожі без бар'єрів".

За словами очільниці проекту Людмили Плескач, дітям із розладами спектра аутизму "досвід подорожей дає поштовх для розвитку нових навичок та кращої соціалізації у суспільстві".

"Важко передати словами свої відчуття, коли батьки розповідають про успіхи своїх дітей після подорожі до моря. Коли дитина вперше дозволила їм без вмовлянь прийняти душ чи без страху та емоційного сплеску зайшла у воду. Це безцінно", - розповіла вона.

Експерт уточнила, що отримані торік інсайти (після організації відпочинку для 20 сімей з дітьми з РСА) є надзвичайним досвідом.

"І ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб подорожі для дітей з РСА стали частиною їх життя", - додала Плескач.

Як підготуватися до подорожі

Для адаптації всіх послуг до потреб клієнтів й забезпечення безпеки та комфорту під час відпочинку, туроператор попередньо дослідив потреби дітей з аутизмом:

організував поїздку для 20 дітей з їхніми сім'ями

забезпечив навчання для екіпажів - щоб краще розуміти поведінку та всі можливі потреби під час поїздки й відпочинку, а також вміти контактувати з пасажирами зі спектру

Отриманий досвід та інсайти туроператор продовжить впроваджувати у свої сервіси на постійній основі в межах вектора "Подорожі без бар'єрів" - щоб допомагати людям з аутизмом більше подорожувати.

Разом із профільними спеціалістами було також створено професійний посібник для підготовки до подорожей дітей з аутизмом - електронну книгу "Подорожі без бар'єрів. Соціальна історія".

В ній процес організації та здійснення поїздки змальовується просто й доступно - поетапно та у форматі соціальної історії.

За словами експертів, така методика подачі матеріалу є науково доведеною практикою і широко використовується в різних напрямках роботи з поведінкою. Отже, книжка може допомогти всім батькам у підготовці дітей до першої подорожі

Як "працює" програма

Безкоштовні перельоти для дітей з аутизмом від Join UP! доступні з будь-якої країни вильоту - при бронюванні авіатуру в українських туристичних агентів (за всіма доступними напрямками).

У компанії наголошують, що запуск безкоштовних перельотів для дітей з РСА - ще один крок до заохочення сімей, які мають дітей з аутизмом, частіше подорожувати.

Уточнюється, що серед них сьогодні подорожують лише 13%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діагностувати аутизм у дитини й чому необхідне раннє втручання в її розвиток.

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