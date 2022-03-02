Українці повертаються додому з-за кордону, щоб захищати державу, - Дещиця

В Україну поочинаючи з 24 лютого з-за кордону повернулися уже 80 000 людей.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дані Державної прикордонної служби. В той час, коли багато людей намагаються виїхати з країни, немало людей навпаки повертаються додому, щоб бути разом із рідними та допомагати власними силами під час війни.

За даними Держприкордонслужби, переважна більшість громадян, які повернулися до України після 24 лютого, — чоловіки.

"Українські громадяни, які працюють або мешкають за кордоном, повертаються на Батьківщину", - зазначають у ДПСУ.

Крім того, зменшується кількість тих, хто виїздить з України.

"Цієї доби державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 94 тисячі осіб та майже 14 тисяч транспортних засобів. Дані показники приблизно на 13% менші за показники минулої доби", - повідомляють у Держприкордонслужбі.

Українці повертаються додому, щоб боронити державу

Серед тих, хто довгий час жив за кордоном, є немало тих, хто повертаютсья в Україну з ціллю будь-яким чином допомогти у захисті країни. Хтось допомагає волонтерам або медикам, а хтось іде на фронт.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав колишній посол України у Польській Республіці Андрій Дещиця.

"Ми бачимо, що зараз українці повертаються з повертаються із Польщі, а також з інших країн додому. Крім того, зараз також багато іноземців подають заявки на вступ до добровольчих батальонів", - сказав він.

За словами дипломата, зараз вкрай важливо об'єднатися проти ворога і робити все можливе для захисту України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячі українських туристів застрягли за кордоном. Як найшвидше повернутися додому.

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