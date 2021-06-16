Українці б'ють рекорди з відпочинку в Анталії: за день прибуло 35 рейсів

Туреччина утримує лідерство в переліку популярних країн

Літо на пляжах Туреччини почалося з туристичного "буму": щодня тільки аеропорт Анталії приймає більше 20 тисяч іноземних пасажирів. Рекордна кількість туристів в курортній країні в червні прибула з України.

Вперше за кілька місяців понад 27 тисяч іноземних туристів приїхали в аеропорт Анталії за один день 12 червня, повідомляє видання turizmgunlugu.com.

Відтоді, як Анталія відкрила сезон, "щільність" українських туристів зберігається - серед прибулих кожен четвертий турист був українцем.

Анталія на піку популярності: прибули 148 літаків з 29 країн

За інформацією генерального менеджера NBK Touristic Реджепа Явуза, 12 червня в Анталію прилетіли 27 619 осіб 148 рейсами з 29 країн. Україна з 6980 туристами залишилася на вершині переліку.

На другому і третьому місцях турпотоку - туристи з Німеччини та Польщі. Раніше в цьому переліку було заплановано 40 рейсів з Росії.

Фото: Курорт Анталія (booking.com)

За даними Реджепа Явуза, 12 червня в аеропрорт прибули:

- 6980 пасажирів на 35 літаках з України (тижнем раніше, 5 червня - 7578 осіб на 38 літаках);

- 5194 туриста на 28 літаках з Польщі;

- 3910 осіб на 21 літаку з Німеччини.

Також в Анталію прилетів 21 літак з туристами з Албанії (3910 пасажирів), з Білорусі та Молдови по 5 літаків. Прибувають в Туреччину також туристи з європейський країн, Катару, Ірану, Йорданії.

Фото: Археологічні пам'ятки в Туреччині (pixabay.com)

Українці б'ють рекорди цього року

Скорочення рівня захворюваності на COVID в Туреччині і кампанія вакцинації дали позитивні результати для іноземного туризму, повідомляють турецькі чиновники. Генеральний директор аеропорту Анталії Fraport TAV Білгіхан Їлмаз заявив, що якщо до червня аеропорт приймав літаки з 13 країн, то в червні їх кількість збільшилася до 25 країн і 64 напрямків.

"Ми очікуємо, що в найближчі дні це число зросте ще більше. У 2019 році ми обслуговували пасажирів з 54 країн і хочемо повернутися до показників тих днів", – цитує його видання Tourism Ajansi.

Починаючи з 1 січня 2021 року, в аеропорт Анталії прибуло 825 тисяч іноземних пасажирів. І тільки за перші 8 днів червня прилетіли 120 тисяч людей.

"Ми досягли 22% показників за цей період у 2019 році. При цьому найбільша кількість пасажирів прибула з України - 59 тисяч. У порівнянні з 2019 роком за цей період українських туристів стало на 50 відсотків більше. Український ринок б'є рекорди в цьому році, як і в 2020-му", - зазначив Їлмаз.

Фото: Українці в Туреччині в лідерах серед туристів (pixabay.com)

За Україною за кількістю туристів в перший тиждень червня йдуть Німеччина з 17 тисячами пасажирів. А також Польща з 10 тисячами мандрівників. При цьому відзначається тенденція, що пасажиропотік буде тільки рости.

"Чекаємо півтора мільйона українців"

Туреччина розраховує прийняти в цілому 1,5 мільйона громадян України в 2021 році, повідомляє агентство Anadolu. Про плани заявив представник Асоціації турецьких туристичних агентств (TURSAB).

"У період до пандемії ми здійснили в цілому 21 700 поїздок в Україну, яка займає сьоме місце за кількістю міжнародних туристичних напрямків для громадян Туреччини", - сказав Алі Білір, заступник голови TURSAB.

При цьому, всупереч пандемії, минулого року Туреччину відвідали 1 мільйон українських туристів.

За його словами, в останні роки між Україною і Туреччиною склалися дружні відносини в різних сферах, але туризм є однією з найважливіших сфер співпраці. Поїздки між країнами без закордонних паспортів (з внутрішніми ID-документами) почалися в червні 2017 року і призвели до зростання туризму з обох сторін.

Фото: Готель в Анталії (booking.com)

Через високий попит ціни на тури зростають

Затребуваність напрямку сприяє тому, що ціни на путівки до Туреччини в червні вже подорожчали на 10-15%.

Туреччина за популярністю серед українців займає перше місце, розповів виданню "Турпрофі" керівник IT-Tour Юрій Авдєєв. На високий попит готельєри і туроператори відреагували підвищенням цін.

"Спочатку йде Туреччина, потім довго-довго нікого немає, а потім - Єгипет. І турецькі готельєри вирішили піднімати ціни: сезон почався, потепліло, всі готелі, які хотіли відкритися - відкрилися, ринок вирує і туристів вистачає. Попит високий", - зазначає експерт.

На його думку, Туреччина в Україні цього літа займе 90% виїзного ринку.

У виданні навели приклад того, як змінилася ціна на путівки. Так, якщо тур на двох в "середній" тризірковий готель з харчуванням у форматі "all inclusive" в Аланьї раніше коштував 16 200 гривень, то зараз аналогічна пропозиція доступна вже за 19 000 гривень.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують тури в Туреччину влітку після підвищення цін.

Також повідомлялося, що у турецькі готелі масово поселяють "таємних гостей".