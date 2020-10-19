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В українських аеропортах з'явиться важливе нововведення: що зміниться для туристів

Понеділок 19 жовтня 2020 16:15
В українських аеропортах з'явиться важливе нововведення: що зміниться для туристів
Фото: Літак в аеропорту (РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Аеропорти Дніпра та Івано-Франківська почнуть приймати цифрові документи

Аеропорти міст Івано-Франківськ і Дніпро незабаром зможуть приймати цифрові документи мобільного додатку "Дія" для ідентифікації пасажирів. Про це заявив перший заступник міністра цифровий трансформації Олексій Вискуб під час онлайн-конференції, присвяченій першим підсумкам роботи мобільного додатку "Дія 2.0".

"Завершуємо роботу з аеропортами Дніпра та Івано-Франківська. Поки ці аеропорти не приймають додаток. Ми продовжуємо цю роботу, чекайте новин", - сказав він.

Що це означає для туристів

Подібні плани в Україні озвучували і раніше. Першим функцію ідентифікації пасажирів за допомогою цифрового паспорта отримав аеропорт "Бориспіль". Далі – аеропорти Львова, Одеси, Херсона, Запоріжжя і Харкова, а також аеропорт "Київ".

Для туристів це означає, що вони тепер можуть зісканувати до перельоту свій цифровий паспорт у додатку, навіть якщо забули звичайний паспорт вдома. Щоправда діє дана функція тільки для внутрішніх перельотів.

В українських аеропортах з'явиться важливе нововведення: що зміниться для туристів

Фото: Аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

Процедура ідентифікації за допомогою цифрового паспорта проходить швидко, пояснили РБК-Україна в прес-офісі Мінцифри.

Як це відбувається на практиці?

По прибуттю в аеропорт туристу треба відкрити мобільний додаток "Дія" з цифровим ID-паспортом або закордонним паспортом громадянина України, кажуть у Мінцифри.

Потім пасажиру внутрішнього рейсу треба згенерувати QR-код та дати його зісканувати з екрану смартфона безпосередньо в пункті контролю авіабезпеки для зчитування. Після цього пасажиру вже дозволяється здійснити політ.

У відомстві підкреслюють, що під час такої процедури не зчитуються персональні дані громадян, а співробітники аеропорту тільки отримують підтвердження того, що документ дійсний.

В українських аеропортах з'явиться важливе нововведення: що зміниться для туристівФото: Як туристу скористатися цифровим паспортом в аеропорту (надано Минцифры)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, у які курортні країни можна їхати, не проходячи самоізоляцію після повернення.

Крім того, повідомлялося, за якою ціною можна відпочити в Єгипті у другій половині жовтня.

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