Відразу кілька курортних країн увійшли до списку "зеленої" зони: де можна планувати відпочинок

Фото: Відпочинок на пляжі (pixabay.com)

Після повернення з цих країн можна не проходити самоізоляцію вдома

Днями Україна оновила список країн, після повернення з яких від наших туристів не вимагають проходити 14-денну самоізоляцію або здавати ПЛР-тест на COVID-19. До списку країн "зеленої" зони увійшли Австрія, Грузія, Швеція, Угорщина, Японія та інші. Але варто підкреслити, що ці країни поки обмежують в'їзд для українців.

Разом з тим, є у списку і ряд курортних країн, які дозволяють в'їзд для українців. Це Мальдіви, Хорватія, ОАЕ та Занзібар (Танзанія). Також у "зеленому" списку, як і раніше, залишається Туреччина, яка вважається однією з найпопулярніших курортних країн серед українців.

Розповідаємо про правила перетину кордону з кількома курортними країнами, які опининися у "зеленому" списку.

Домінікана: мальовничий екзотичний курорт

В'їзд: без обов'язкового ПЛР-тесту

Повернення: без обов'язкового ПЛР-тесту

Домініканська республіка – популярний мальовничий курорт. Туди їдуть насолоджуватися фантастичною місцевою природою, проживанням у респектабельних готелях, вишуканою кухнею, дайвінгом і атмосферою екзотики.

Фото: Відпочинок у Домінікані (pixabay.com)

Мальдіви: атмосфера екзотики

В'їзд: з обов'язковим ПЛР-тестом

Повернення: без обов'язкового ПЛР-тесту

Ця країна традиційно приваблює шанувальників спокійного екзотичного відпочинку. Мальдіви розташовані в екваторіальних водах Індійського океану.

Природна особливість країни - ланцюг із 26 атолів, які складаються з 1192 невеликих коралових острівців. Не менш колоритно виглядають і самі готелі й пляжі на островах.

Фото: Мальдіви (pixabay.com)

З 25 грудня авіакомпанія "Азур Ейр" запускає рейси на Мальдіви. Втім, вже доступні тури в цю країну і станом на сьогодні. Наприклад, виконуються рейси авіакомпанії Turkish Airlines та Emirates.

Занзібар: острів посеред океану

В'їзд: без обов'язкового ПЛР-тесту

Повернення: без обов'язкового ПЛР-тесту

Занзібар - екзотичний острів посеред океану, який є частиною Танзанії. Місцевість відрізняють кришталво чисті пляжі, м'який теплий пісок і відмінний сервіс місцевих готелів. Досвідчені туристи радять їхати на Занзібар вже найближчим часом, поки в листопаді там не почався сезон проливних дощів.

Перші зимові місяці вважаються тут досить сухими, а далі настає комфортна для відпочинку погода. Відпустка тут припаде до душі любителям атмосфери екзотики, екскурсій у справжні джунглі, дайвінгу та інших цікавих розваг.

До слова, рейси на Занзібар з України запускаються вже на цьому тижні.

Нагадаємо, ми писали, куди можна поїхати за пляжної екзотикою цієї осені.

Також ми розповідали, де крім пляжів можна відпочити у Туреччині.