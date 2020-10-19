В украинских аеропортах появится важное нововведение: что изменится для туристов

Фото: Самолет в аеропорту (РБК-Украина)

Аэропорты Днепра и Ивано-Франковска начнут принимать цифровые документы

Аэропорты городов Ивано-Франковск и Днепр вскоре смогут принимать цифровые документы мобильного приложения "Дія" для идентификации пассажиров. Об этом заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб во время онлайн-брифинга, посвященного первым итогам работы мобильного приложения "Дія 2.0".

"Завершаем работу с аэропортами Днепра и Ивано-Франковска. Пока эти аэропорты не принимают приложение. Мы продолжаем эту работу, ждите новостей", - сказал он.

Что это означает для туристов

Подобные планы в Украине озвучивали и ранее. Первым функцию идентификации пассажиров по цировому паспорту получил аеропорт "Борисполь". Далее – аэропорты Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова, а также аеропорт "Киев".

Для туристов это означает, что они теперь могут сосканировать до перелета свой цифровой паспорт в приложении, даже если забыли обычный паспорт дома. Правда действует данная функция только для внутренних перелетов.

Фото: Аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

Процедура идентификации с помощью цифрового паспорта проходит быстро, объяснили РБК-Украина в пресс-офисе Минцифры.

Как это происходит на практике?

По прибытию в аэропорт туристу надо открыть мобильное приложение "Дія" с цифровым ID-паспортом или загранпаспортом гражданина Украины, говорят в Минцифры.

Затем пассажиру внутреннего рейса надо сгенерировать QR-код и дать его сосканировать с экрана смартфона непосредственно в пункте контроля авиабезопасности для считывания. После этого пассажиру уже разрешается совершить полет.

В ведомстве подчеркивают, что во время такой процедуры не считываются персональные данные граждан, а сотрудники аэропорта только получают подтверждение того, что документ действителен.

Фото: Как туристу воспользоваться цифровым паспортом в аэропорту (предоставлено Минцифры)

Напомним, ранее мы сообщали, в какие курортные страны можно ехать, не проходя самоизоляцию после возвращения.

Кроме того, сообщалось, по какой цене можно от дохнуть в Египте во второй половине октября.