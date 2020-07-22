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"Українські Мальдіви" або "блакитна лагуна": ідеальне місце для відпочинку на природі

Середа 22 липня 2020 16:50
"Українські Мальдіви" або "блакитна лагуна": ідеальне місце для відпочинку на природі
Фото: Озеро в Черепашинцах (Олег Божко)
Автор: Катерина Гончарова

Озеро в Черепашинцях - "перлина" Вінницької області

У Вінницькій області знаходиться місце, яке стало відомим серед українських туристів порівняно недавно. Тут, поруч з селом Черепашинці, є дивовижне озеро яскраво-бірюзового кольору.

Цю водойму називають "українськими Мальдівами" або "блакитною лагуною". І не даремно. Адже незвичайне забарвлення води в озері так нагадує мальовничі пейзажі розкішного іноземного курорту.

Пальм та інших атрибутів екзотичного відпочинку тут немає, а вода у водоймі – прісна. Однак тут з кожним роком все більше туристів. Особливо актуальною стала поїздка на вікенд у це місце в умовах частково закритих кордонів.

Як з'явилася ця водойма?

Історія появи мальовничого озера досить прозаїчна. Колись на цьому місці діяв гранітний кар'єр. У 1990-х роках видобуток граніту припинили, і величезні викопані території з часом заповнилися кришталево чистою водою.

Території навколо водойми стали заповнюватися красивою рослинністю.

&quot;Українські Мальдіви&quot; або &quot;блакитна лагуна&quot;: ідеальне місце для відпочинку на природіФото: Озеро недалеко від села Черепашинці (Олег Божко)

Вода в озері – дійсно чиста: це видно на фото, які відображають всю красу водойми. Поруч є пляж, де можна позасмагати й насолодитися природою.

Також поруч з цим місцем обладнані столики та лавочки для відпочинку, тому тут також можна влаштувати пікнік.

Крім того, в останні кілька років навколо озера стали з'являтися і бази відпочинку, так що зупинитися на нічліг тут теж можна.

&quot;Українські Мальдіви&quot; або &quot;блакитна лагуна&quot;: ідеальне місце для відпочинку на природіФото: Це місце називають "вінницькими" або "українськими Мальдівами" (Олег Божко)

Навколо озера біля села Черепашинці розташований ліс, що додає тутешній природі краси й затишку.

Туристам потрібно пам'ятати, що дно тут не скрізь рівне, а саме озеро в деяких ділянках може бути досить глибоким. Тому купатися тут варто обережно.

Як доїхати?

Найкраще добиратися сюди з Вінниці. Місце знаходиться приблизно за сорок хвилин їзди від міста на машині. Дістатися до Вінниці з Києва можна й на поїзді, а вже звідти – на водойму.

&quot;Українські Мальдіви&quot; або &quot;блакитна лагуна&quot;: ідеальне місце для відпочинку на природі Фото: Черепашинці знаходяться приблизно за 40 хвилин їзди від Вінниці (Олег Божко)

До речі, є і ще один спосіб сюди доїхати. Можна замовити одноденну, дводенну або триденну екскурсію з Києва. Тоді ви поїдете з групою туристів на автобусі. Вартість – від тисячі гривень з людини в залежності від кількості днів, проведених в поїздці.

Якщо ви їдете сюди з груповим туром з Києва, то заодне можете відвідати й інші місця регіону. Також поїздки в це місце пропонуються туристам з Вінниці та Львова.

&quot;Українські Мальдіви&quot; або &quot;блакитна лагуна&quot;: ідеальне місце для відпочинку на природіФото: Це озеро – ідеальне місце для відпочинку на вихідних (Олег Божко)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відвідати в Бессарабії – мальовничому регіоні на півдні України.

Також радимо почитати про "Подільську Швейцарію" – місце, куди їдуть на відпочинок у Хмельницькій області.

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